Iturralde, sobre la mano de Ramos: "Por menos se han pitado penaltis este año"

El Real Madrid logró su quinta victoria consecutiva ante un Eibar que dio la talla y protestó una mano de Sergio Ramos dentro del área en el tramo final del partido. La jugada quedó impune en una jornada en la que Florentino Pérez realizó unas polémicas declaraciones en las que denunciaba que hay un "trato diferente" para el club que preside en las retransmisiones televisivas.



Iturralde González: "Para mí, por mi manera de entender el fútbol, la mano de Sergio Ramos no me parece penalti. Ahora, por menos que eso se han pitado penaltis este año".

Antonio Romero: "Hemos visto una versión espectacular del Real Madrid con un Benzema protagonista. Modric ha manejado el partido a su antojo y la primera parte del equipo está cerca de la mejor versión del año. Zidane tiene muy claro que no se puede llegar hasta abril o mayo con 11 o 13 futbolistas. No estoy seguro de que el plan de las rotaciones de Zidane no vaya a volver. Zidane lo intentó con ese plan, no pudo y ha tenido que cambiarlo y fiarlo a los 11 de confianza".

Antón Meana: "Yo no podía imaginar que el Real Madrid pegase este cambio jugando al fútbol. Del partido del Pizjuán al de hoy hay un cambio enorme. El Real Madrid está jugando muy bien al fútbol".

Jesús Gallego: "Benzema juega como si estuviera en sus dos primeros años en el Real Madrid".

Lluis Flaquer: "El Madrid ha sido un vendaval durante los primeros veinte minutos. Ha podido sentenciar en ese tramo, pero el Eibar ha estado a punto de empatar".

Julio Pulido: "Me ha gustado el Madrid en su conjunto. Ha recuperado la credibilidad. Antes cualquier equipo podía hacerle daño. Las dudas han desaparecido y la clave es que Zidane ya tiene un once. Ha reconocido su error. Cuando los partidos se pongan fáciles, se pueden introducir modificaciones".

El dardo de Florentino

Jordi Martí: "Me parece de mal gusto que el presidente del Madrid haga declaraciones contra las retransmisiones de LaLiga. Si no fuera tan grave lo que ha dicho Florentino Pérez sobre el trato diferente al Real Madrid en las retransmisiones, me lo tomaría a broma".

Jesús Gallego: "Creo que Florentino tiene una obsesión con el tema de las retransmisiones".

Miguel Martín Talavera: "No sé quién ha dejado a Florentino que haga ese papelón hablando de los medios de comunicación".

Mario Torrejón: "Muchos socios piensan lo mismo que el presidente y él en esa Asamblea contesta a los socios".

Julio Pulido: "Florentino tiene que respetar la libertad de expresión de los comentaristas. Es una reflexión impropia del presidente del Real Madrid".