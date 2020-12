"No descarto que Zidane vuelva a hacerlo": Romero señala uno de los grandes errores del Real Madrid

El Real Madrid venció (1-3) este domingo al Eibar en la jornada 14 de LaLiga Santander celebrada en Ipurua, un choque que comenzó de manera magistral, pero que terminó sudando para sacar adelante, en una racha de mérito e importante para estar en la cabeza.

Los de Zinedine Zidane lo bordaron de inicio con Modric y Benzema en modo sobrenatural. Zidane volvió a apostar por los hombres de confianza y, pese a la acumulación de partidos, Modric y Kroos respondieron en el centro del campo. El croata dejó un recital en los primeros compases, sacando el balón, sorteando rivales y dando pases de gol. Benzema, en racha, no perdonó la primera, asistido por Rodrygo.

En el último tramo de Carrusel Deportivo, Antonio Romero analizó la victoria blanca y cómo se encontraba el conjunto de Zidane. "Hemos visto una versión espectacular del Real Madrid, con un Benzema protagonista", comenzaba diciendo.

"Modric ha manejado el partido a su antojo y la primera parte del equipo está cerca de la mejor versión del año, -continuó-, Zidane tiene muy claro que no se puede llegar hasta abril o mayo con 11 o 13 futbolistas. No estoy seguro de que el plan de las rotaciones de Zidane no vaya a volver. Zidane lo intentó con ese plan, no pudo y ha tenido que cambiarlo y fiarlo a los 11 de confianza", detalló.

En cambio, Julio Pulido aseguró que Zidane ha recuperado "credibilidad". Antes, "culquier equipo" podía hacerle daño. "Las dudas han desaparecido y la clave es que Zidane ya tiene un once. Ha reconocido su error. Cuando los partidos se pongan fáciles, se pueden introducir modificaciones", zanjó.