Jordi Évole, en Carrusel: "Messi me habló de planes de futuro muy concretos"

Cinco días restan para la emisión de la entrevista que Leo Messi concedió a Jordi Évole cuando una atmósfera de incertidumbre rodea el futuro del argentino. El presentador de televisión nos contó sus impresiones del encuentro en Carrusel y avanzó que el '10' azulgrana resuelve algunos enigmas: "Me habló de planes de futuro muy concretos. Me dijo cómo quiere acabar y eso a mí me sorprendió".

"Fui sin manual de instrucciones. Conocemos a Messi muy poco y mi intención era conocerlo. Era muy importante para mí saber que hay detrás del crack. Acabamos teniendo una charla más que una entrevista", explicó Évole.

El presentador de LaSexta desveló cómo logró que el argentino le concediera una entrevista que tendrá un alcance mundial: "En pleno estado de alarma se la pedimos. Con criterio y humildad nos dijo que no era nadie para hablar de lo que estaba pasando, pero quedamos en charlar más adelante. Su agente me llamó tras las derrotas ante el Cádiz y la Juve y para allá que fui".

El Inter de Miami es uno de los clubes que se relacionan con el futuro de Messi. A la pregunta formulada por José Antonio Ponseti sobre el interés del argentino por este equipo, Évole respondió que apuntaba "muy bien", pero habrá que esperar hasta el domingo.