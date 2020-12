Davor Suker, sobre la posible Superliga: "¿Qué pasa si los equipos 'pobres' luego no aceptan a los 'grandes'?"

Los avances de los grandes clubes en el planteamiento de una Superliga Europea como una competición alternativa siembran de dudas el futuro del fútbol. El potencial deportivo y económico de este torneo se presentan como los grandes atractivos de los llamados a ser sus participantes, aunque Davor Suker ya ha avisado en El Larguero: "En el fútbol hay que ver muchos más aspectos que lo económico".

"Necesito más tiempo", admitió el presidente de la Federación Croata de Fútbol a la hora de evaluar los pros y los contras, aunque se puso en la piel de los clubes que quedarían excluidos. "¿Qué pasa si los equipos pobres luego no aceptan a los grandes para jugar en la Liga?", pone sobre la mesa: "Los grandes deben jugar también con los pequeños". En el lado de los más humildes, Suker reconoce que "también pueden decir 'vosotros jugáis para un tanto de dinero, pero con nosotros qué'".

"¿Qué dice Alavés? ¿Qué dice Getafe? Ellos también tienen voto, balón, estadio y aficionados", resumió el exjugador, que además se puso de ejemplo junto a otras grandes estrellas del fútbol para mostrar que todos "comenzamos desde la base".

Tampoco se mostró partidario a este nuevo escenario Pedja Mijatovic al ser preguntado por Manu Carreño: "¿Sería matar al fútbol? Pienso que sí". "No se puede permitir que por 20 grandes equipos de fútbol en Europa se mate a otros mil", afirmó, tajante.

"No soy muy pro de Superliga", insistió el exmadridista y amigo de Suker, que no llega a tener claro siquiera el paso adelante de quienes se están posicionando a favor. "Parece que estos que quieren montar la Superliga lo tienen un poquito más claro, pero me gustaría ver qué pasa cuando haya que votar si participo o no participo. Cuando llega el momento de la verdad y tienes que levantar la mano la gente se echa atrás", expuso Mijatovic, que cree que "este proyecto difícilmente puede ver el día sin la aprobación de la UEFA".