"Se resolverá muy pronto": Mijatovic vaticina un acuerdo inminente para renovar a una estrella del Real Madrid

Las grandes figuras del Real Madrid con contrato en vigor hasta el final de la presente temporada han dado un paso adelante en el juego del equipo en las últimas fechas. Varias renovaciones de piezas clave en el esquema de Zinedine Zidane permanecen paralizadas a escasos días para que puedan negociar su salida gratis a otro club. Pese a esta posibilidad, Pedja Mijatovic desveló en El Larguero su percepción optimista de una esperada renovación.

"Luka (Modric) ha comentado que quiere quedarse y yo creo que tiene que quedarse", manifestó en su conversación con Manu Carreño. "Se resolverá muy pronto", añadió, incluso, aunque aseguró no tener información de primera mano: "Es opinión mía".

Su presentimiento quedó explicado así: "Lo más importante es lo que opina el jugador y luego el rendimiento. Luka está jugando muy bien y, cuando el jugador tiene mucho fútbol en sus pies y quiere quedarse, el club no tendra más opciones que seguir adelante", expuso el serbio, que no concibe un Madrid sin Modric la próxima temporada: "Tendría que pasar algo muy extraño para que Luka no se quedase aquí un año más".

Una persona cercana al jugador croata es, precisamente, un Davor Suker que ocupa el cargo de presidente de la Federación Croata de Fútbol y dejó su visión en el programa. "Lo que dice Pedja lo afirmo todo", recalcó, a pesar de aseverar que en sus últimas charlas con el mediocampista no comentaron temas del contrato. Su mayor preocupación es que Modric mantenga el nivel para dejar también su mejor versión con Croacia: "La Selección Croata necesita al Luka que juega y yo le veo dos años más en el Real Madrid para que pueda jugar también la Copa del Mundo en Qatar", señaló, deshecho en elogios ante quien consideró que "como capitán es un ejemplo para todos los niños".