El médico que redujo su jornada para abrir un mesón: "Se me presentó la oportunidad y la aproveché"

Uno de los principales afectados en nuestro país por la crisis del coronavirus ha sido el sector de la hostelería. España cerrará 2020 con una caída de su facturación en el sector del 50%, lo que supone la pérdida de unos 67 mil millones de euros, a lo que hay que añadir el cierre de un tercio de los locales (entre 85 mil y 100 mil) y la destrucción de una cuarta parte del empleo (unos 400 mil puestos de trabajo). Pese a todo ello, Pablo Cañizares tomó la decisión de nadar a contracorriente y no permitió que la pandemia fuese un impedimento para cumplir su sueño de abrir un mesón.

El mesón, que abrió el 31 de octubre, rápidamente vio sus aspiraciones frustradas debido al endurecimiento de las restricciones impuestas por Castilla-La Mancha. “Estuvimos abiertos literalmente tres dias” señala el propietario, que se vio obligado a reinventarse durante el tiempo en que duró la medida ordenada por las autoridades de cerrar los locales. Durante esos días y , para no tener que cerrar del todo, el mesón entregó comidas a domicilio.

Al trabajo inherente que conlleva la gestión de un mesón, Pablo tiene que añadirle el de su otro trabajo, el de medico intensivista, aunque tuvo que reducir su jornada para poder compaginar este nuevo proyecto. La consecuencia de la persecución de su sueño ha sido un estilo de vida frenético. “Literalmente no paro, desde el día 31 de octubre, entre un trabajo y otro, no he descansado ni un día”. Pese a que el rendimiento económico aun no es el deseable, la satisfacción personal que le produce este nuevo trabajo compensa enormemente. “Me gusta ver más a la gente en mi condición de mesonero que en mi condición de medico”

Aunque el panorama de la hostelería no fuese muy alentador, Pablo confiesa en La Ventana que se le presentó la oportunidad y quiso aprovecharla, en parte por el año tan ajetreado al que se ha tenido que enfrentar en su condición de sanitario. Sin embargo, su entorno no apreció esta nueva iniciativa con tanto interés, ya que suponía renunciar a un trabajo y una posición estable para adentrarse en un territorio nuevo y completamente desconocido. Tanto sus amigos como familiares se mostraron sorprendidos con esta nueva idea y no fueron pocos los que le dijeron que no tenía ninguna necesidad de buscarse estos quebraderos de cabeza. Habrá que ver si el tiempo le da la razón. Hasta entonces, este mesón en la pequeña localidad de Tardobispo (Zamora), de alrededor de cien habitantes, contará con la pasión de Pablo en los fogones y podrá disfrutar, entre otras cosas, de su carta de arroces.