Jordi Martí: "Pedri hace mejor a Messi y a todos sus compañeros"

Leo Messi encontró a su socio perfecto en el partido en el que superó el récord que conservaba Pelé como el futbolista que más goles había marcado con un mismo club en toda la historia. Pedri y el argentino se asociaron a las mil maravillas y dejaron para el deleite del espectador la jugada del tercer tanto azulgrana. Koeman también acaparó los focos con un cambio de sistema que dejó a Griezmann en el banquillo.

Jordi Martí: "Messi necesita socios y cómplices. El talento se reconoce sobre el campo y esa conexión con Pedri es fundamental. El canario hace mejor a los compañeros. Messi ya venía siendo el mejor del Barça. Es una gran noticia para el fútbol español que sume al talento de Pedri. El cambio táctico de Koeman ha sorprendido a Sergio. El efecto embudo hoy no lo hemos visto".

Marcos López: "Al Valladolid lo ha hecho peor el Barça hoy. Pedri llega a un equipo que es un desastre y con 17 años coge el mando del equipo. Se ha visto a un buen Messi. Está pasando con Pedri lo mismo que con Ansu Fati, que hasta que no se ponga la camiseta de España no se le va a valorar lo suficiente".

Lluis Flaquer: "Ha nacido el 'Messipedrismo'. Koeman ha agitado el dibujo con tres centrales, dejando fuera a vacas sagradas como Griezmann. El Barça sigue lejos del líder y tiene que confirmar que lo de hoy no es un espejismo".

Antonio Romero: "El Valladolid le ha puesto las cosas muy fáciles al Barcelona. Estoy flipando un poco. ¿En los últimos partidos ha sido Pedri titular? El Barça está muy necesitado de buenas noticias. Hacer de Pedri la bandera del Barcelona me parece exagerado. Si este equipo quiere aspirar a algo, me parece más fácil con Griezmann titular. En la primera parte no he visto el descorche de champán por Pedri. La maravilla táctica de Koeman ha sido poner tres centrales".

Julio Pulido: "Le estáis haciendo un flaco favor a Pedri. Es demasiada responsabilidad para un chaval de su edad".

Pablo Pinto: "Me ha gustado el Barça y me entusiasma Pedri, pero esta euforia como si se hubiera ganado un título no la entiendo. Ha sido un partido de notable bajo".