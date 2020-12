El Real Madrid anunció en el día de ayer la vuelta de una leyenda como Iker Casillas. El mítico capitán blanco que no tuvo el final deseado en su carrera como jugador blanco ha anunciado su incorporación como adjunto del presidente de la Fundación Real Madrid. Un sector del club que se dedica a la organización y liderazgo de diversos proyectos humanitarios y caritativos para extender la marca del club y ayudar a los más desfavorecidos.

La vuelta del ángel de Móstoles al Santiago Bernabéu ha levantado multitud de opiniones, como no podía ser de otra manera. Con dos bandos, menos diferenciados que antaño por la presencia de José Mourinho, algunos han optado por felicitar al club y otros por lamentar su llegada, sin embargo, su vuelta ya es un hecho tras el anuncio por parte del club de manera oficial.

Nuestro Sanedrín lo ha analizado y estas fueron sus conclusiones. Por un lado, Manu Carreño apunta a sus últimas decisiones y sus ganas de encontrar un hueco propicio, algo que ratifica Marcos López: "¿Cargo un poco extraño el de adjunto a la dirección general de la Fundación, no? Iker Casillas con lo que es, con lo que representa o con lo que debe significar en ese club...".

Julio Pulido va más allá y no ve bien el puesto en el que ha acabado Casillas en el club en el que estuvo durante un cuarto de siglo: "Estoy de acuerdo con Marcos. A mí me deja mal cuerpo que Iker vuelva al Real Madrid para ser adjunto a la presidencia de la Fundación del Real Madrid, sinceramente lo digo. Pensaba que Iker estaba llamado para algo más importante y de más calado en su regreso al Real Madrid", afirma Pulido que no está conforme con esta posición y añade: "A mí todas las cosas que llevan por delante la palabra adjunto me dan un poco de 'yuyu' y este puesto no lo termino de ver, sus razones tendrá" sentencia un Julio Pulido que defiende que el madrileño merecía "otra vuelta" al Real Madrid.

Pablo Pinto se decanta por un Casillas un tanto confuso en cuanto a sus deseos: "Creo que Casillas aún no sabe lo que quiere. Igual que a otros se les ve con ese afán de ser entrenadores, director deportivos... Iker no parece tener muy claro qué es lo que quiere. Vuelve a casa pero es un cargo que no te dice nada", afirma el periodista en El Larguero. Manu Carreño lo resume en que Casillas vuelve al Real Madrid para "dar por cerrada una herida".