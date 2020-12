Iker Casillas vuelve a hablar de su polémica salida del Real Madrid y su enfrentamiento con José Mourinho como técnico blanco. "Me callé mucho más de lo que tenía que haber hecho", explica el portero.

CASILLAS Y LA ACUSACIÓN DE TOPO

-"Tenía que haber hablado con él, de eso sí me arrepiento. Asumí como que yo era el topo".

-Mourinho: "Probablemente sí, ahí la comunicación no ha sido muy importante". #ColgarLasAlas pic.twitter.com/hIoQjm2XkC — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 18, 2020

"Los problemas empiezan cuando uno piensa que está por encima de los demás", fueron algunas de las incendiarias declaraciones de Mourinho en rueda de prensa señalando a Iker Casillas que recoge la serie documental Colgando las Alas.

"A lo mejor tenía que haber cogido y hablar con él en su despacho. De eso sí me arrepiento, pero no de haber hecho circo siendo el capitán del Madrid", responde Casillas actualmente. "Me acusaba de ser amigo de la prensa, de conocerles, ¿cómo no les voy a conocer? Pero de ahí a estar filtrando información...", añade.

"Me callé mucho más de lo que debía"

"Me tocó a mí, fui yo. Era yo el que tenía gente que hablaba. Me callé, no dije nada y asumí como que yo era el topo. Me callé mucho más de lo que tenía que haber dicho", explica el excapitán del Madrid.

Gerard Piqué y Xavi también participan en el documental rememorando el momento de mayor tensión en la rivalidad Madrid - Barça. "Mourinho pasó el foco a ellos mismos. Al duelo entre Mou e Iker. Ahí las fuerzas se posicionaron con Mou y quedó desprotegido"

Xavi, excapitán blaugrana, añade que su compañero de Selección lo pasó "muy mal" en la etapa con Mourinho. "No debió fácil de gestionar. En esa etapa lo pasó muy mal".