El PIB rebota un 16,4% en el tercer trimestre

Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística ha publicado datos de contabilidad nacional y ha afinado los cálculos que se habían publicado hasta ahora del impacto que la pandemia ha tenido sobre la economía española. La fotografía general no cambia: el Producto Interior Bruto ha sufrido, durante el primer semestre, una caída brusca y sin precedentes, antes de vivir una intensa recuperación en el tercer trimestre (16,4%) que no ha sido, sin embargo, suficiente para recuperar lo perdido en los seis primeros meses del año, que recoge una caída del 9%. Y que, además, ha sido 3 décimas inferior a lo estimado por el propio INE en el mes de octubre.

Los datos del INE apuntan a que la recuperación se notó en todos los indicadores después del desplome de los meses previos. Por sectores, consumo e inversión subieron más de un 15% y todos los sectores vuelven a estar en positivo con la industria a la cabeza (27%), seguido de construcción (20%) y servicios (15%). Hostelería y turismo (42%) son el subgrupo que más sube porque estuvo parado el trimestre anterior.

Para saber si, finalmente, se cumplen las proyecciones para el conjunto del año -que el Ejecutivo cifraba en una caída de un 11,2%- queda por conocer el impacto en el cuarto trimestre. con la duda de qué ocurrirá en el cuarto trimestre.

Javier Díaz Giménez, profesor de Economía del IESE Business School apunta en Hora 25 de los Negocios que "este dato confirma, con pequeños ajustes perfectamente normales tanto en pandemia como no, el dato del avance del estadístico, con lo cual ahí no ha habido ninguna sorpresa. Las tasas interanuales todavía tienen un trimestre del mundo precovid, con lo cual no hay que tomárselas muy en serio. Los que nos interesa a todos es saber al final, cuando cerremos el cuarto trimestre, qué ha pasado en 2020 comparándolo con el PIB al cierre de 2019. Y ahí hay dos cosas. Hasta finales de noviembre, la tasa de crecimiento era positiva, y es fácil saber por qué -si a las afiliaciones trimestrales les restamos los trabajadores en ERTE, seguimos teniendo una tasa de crecimiento de afiliación positiva-. Entonces las restricciones han empezado en diciembre, en diciembre las cosas han empeorado un poco y mi sensación es que el cuarto trimestre va cerrar muy cercano a cero".

Todo ello, en un día en que el ministerio de Hacienda ha hecho público el dato del déficit del Estado hasta noviembre que, tras un fuerte incremento del gasto público y una caída de los ingresos fiscales propiciados por la red de apoyo desplegada frente al covid, se sitúa ya en el 6,54 % del PIB.

"Vamos a estar por encima del 10% de déficit con casi total seguridad. Además, ahora empiezan los gastps relacionados con toda la vacunación, y empezaremos a notar las subidas de los salarios públicos, de las pensiones... quedan muchas partidas por delante, algunas van a entrar en 2020, otras se quedarán para 2021, pero sí, el déficit va a estar en esos números" señala Díaz-Giménez.