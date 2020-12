María Jesús Lamas: "Tendría que haber cambios muy importantes para que las vacunas no fueran eficaces"

La directora de la Agencia Española de Medicamentos, María Jesús Lamas, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' para detallar cómo va a llegar a España la primera gran entrega de vacunas de Pfizer contra el coronavirus. Este martes llegarán a nuestro país 369.525 nuevas dosis de la vacuna como ha confirmado el ministro Salvador Illa después de que la farmacéutica haya tenido que retrasar en un día su envío. "Tenemos que acostumbrarnos a responder a cualquier sobresalto pero esperemos que no haya más, lo importante es tener capacidad de respuesta", ha respondido Lamas.

María Jesús Lamas ha relatado cómo va a ser a partir de este martes el proceso de vacunación y cómo va a afectar la revacunación a la hora de usar las dosis que lleguen a nuestro país. "Dentro de 3 semanas cuando toque poner la segunda dosis llegará un pedido igual que el de las semanas anteriores y entonces se hará la revacunación", ha explicado aunque ha asegurado que se espera que se vaya "incrementando" las dosis que se reciban. Respecto a la llegada de la vacuna de Moderna, Lamas ha asegurado que estarán en "disposición de suministrarnos en los quince días siguientes al contrato, pero estamos trabajando con ellos para que esto pueda ser antes y que sea lo más rápido posible después de la autorización".

"Hemos visto muchas mutaciones ya en el virus. Lo natural es que el virus esté mutando continuamente. De momento no podemos saber si va a haber cambios en la eficacia o no, pero tendría que haber cambios muy importantes, una mutación muy significativa en la proteína F, que es la que usa el virus para entrar dentro de nuestras células, para que las vacunas no fueran eficaces. Y de momento no lo parece", ha señalado la directora de la Agencia Española de Medicamentos ante las noticias sobre la nueva cepa del COVID en Reino Unido.

Ante las personas que no se van a vacunar se creará un registro que aparecerá en la ficha médica para que los doctores sepan que esta persona no se ha vacunado. "No hay ninguna posibilidad de identificar en el registro a ninguna persona y lo que se analizan son los datos recogidos, médicos o sociales que puedan ser interesantes para entender todo el proceso de vacunación desde la edad del paciente o la vacuna que se pone, o si se rechaza el motivo, pero sin que esto pueda identificarse con el paciente", ha explicado. En ningún caso se podría llegar a negar la entrada de alguien en algún lugar público o privado por esto. "Esto es una máxima. No se puede discriminar a nadie por tener vacunación o no, pero asumimos que quizá no todas las regiones del mundo puedan tener los mismos estándares y que para determinadas circunstancias pudiera ser necesario saber si una persona está vacunado o no", ha continuado.