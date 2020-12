Las palabras poco cariñosas de Lope de Vega

Las obras de teatro de Lope de Vega han quedado para la posteridad como algunos de los greatest hits de la literatura en lengua castellana, pero, como acostumbra a ser el caso, las cosas no siempre le fueron tan de cara mientras estaba entre los vivos. El 29 de diciembre de 1587, por ejemplo, no estaría en la lista de días favoritos del dramaturgo.

No sabemos si Elena Osorio fue el primer gran amor de Lope, pero sí que fue el primero al que dedicó unos cuantos litros de tinta. Ella era hija de un actor y director teatral llamado Jerónimo Velázquez. Lope parece ser que conoció a Elena en casa de su padre, hacia 1580, cuando los dos eran muy jóvenes. Pese a estar ella ya casada, tuvieron una tormentosa relación, que solo se vio cortada por preferir ella a otro amante, el noble Francisco Perrenot Granvela. Lope digamos que no se tomó muy bien la ruptura. Volcó todo su talento en una serie de poemas en los que dejaba muy mal tanto a Elena como a su familia, a quien culpaba de la ruptura de su romance. Aunque los poemas no la mencionaban por su nombre, el autor no solo no lo mantuvo en secreto, sino que lo iba diciendo por Madrid. El 29 de diciembre de 1587, y por denuncia de Jerónimo Velázquez, Lope fue detenido. Unos días más tarde, fue condenado a cuatro años de destierro de la corte y a dos años alejado del propio reino de Castilla. Pocos días después, la sentencia fue incrementada al tener noticia el juez de que Lope había continuado escribiendo poemas desde la celda. No consta que volviese a ver a Elena, pero sí que sabemos que ni aprendió la lección ni cumplió la sentencia. Eso sí, sacó buen material para sus obras.