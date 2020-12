Por qué hay menores españoles que comparten vídeos de violaciones a bebés

Cuando hablamos de "pornografía infantil", lo primero que nos viene a la cabeza es un pedófilo que disfruta viendo fotografías o vídeos sexuales de niños. Pero no siempre es así. La Policía Nacional ha detenido en España a cuarenta personas por distribuir pornografía infantil, pero sólo seis eran mayores de edad. El resto, niños y adolescentes con una vida completamente normal: ni malos estudiantes, ni conflictivos.

Los vídeos son de una extrema dureza y, aunque no se grabaron en España, circulan en grupos de Whatsapp de jóvenes españoles. Por ejemplo, compartían las imágenes de la violación de un bebé de cinco meses o agresiones sexuales a una niña de dos años. "No son vídeos de adolescentes con experiencias sexuales. Es material duro de ver, incluso para los que estamos acostumbrados a verlos. Esa crudeza es lo que más nos sorprendió", explica Cecilia Carrión, Jefa del Grupo Tercero de Protección al Menor de la Policía Nacional y una de las responsables de la Operación Koda. Al revisar el contenido de los móviles de estos menores, también se encontraron vídeos de decapitaciones, violaciones y zoofilia. En esta operación, no se ha detenido a todos los implicados porque algunos de los jóvenes ni siquiera han cumplido los 14 años y, por tanto, no tienen responsabilidad penal.

Los investigadores están especialmente preocupados por falta de empatía de estos adolescentes. "La mayoría de los padres se quedan sin palabras. No son capaces de articular palabra. Pero algunos de estos jóvenes, cuando les volvíamos a enseñar el vídeo, se reían de sus abogados y familias", explica Carrión. Los investigadores barajan dos hipótesis para explicar por qué un joven disfruta viendo la violación de un bebé: "Algunos creen que es un contenido divertido y diferente, pero en otros casos sí hay patrones pedófilos porque existe un interés sexual real por niños", aclara Carrión.

La denuncia llegó a la Policía Nacional gracias a una colaboración estrecha con el Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. Las redes sociales lanzan una alerta a este organismo cuando detectan que usuarios están compartiendo este tipo de contenidos. Después, este organismo contacta con las autoridades del país de origen de los usuarios. Al mes, la Policía Nacional recibe 20 mil denuncias por parte del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos.

Benjamín Ballesteros es psicólogo clínico y director de Programas de la Fundación ANAR, una organización en defensa de los derechos d elos niños y adolescentes en situación de riesgo. Advierten de que se trata de que el consumo de pornografía con contenido violento es masivo y fruto de una educación sexual deficiente: "Nuestros hijos acceden a contenidos pornográficos con los padres en la habitación de al lado. Ellos consideran que eso es normal y divertido y, poco a poco, van viendo como normales comportamientos que no lo son. Así van subiendo a un peldaño superior dentro de la escalera de la educación sexual disociada de los afectos", explica Ballesteros.