'Momo' y la búsqueda del tiempo perdido

Michael Ende nació en 1929 en Alemania. Su padre, el pintor surrealista Edgar Ende, fue la persona que tuvo más influencia en su vida. Cursó estudios en la Escuela de Teatro de Múnich y trabajó varios años como actor. Pero abandonó esta profesión para dedicarse a escribir, pues "escribir, para mí", dijo, "es una forma de experimentar la aventura de la vida".

Ende publicó su primer libro infantil en 1960, a los 31 años, 'Jim Botón y Lucas el maquinista', con gran éxito. Después llegaron otros triunfos mayores con obras como 'La historia interminable'. Murió el 29 de agosto de 1995, a los 66 años. 'Momo', publicada en 1973, es una novela mágica, sobre el tiempo y sobre la sociedad que queremos construir.

Michael Ende escribió un breve epílogo donde decía: "He de confesar que escribí esta larga historia de memoria, tal y como me la contaron. En aquel entonces yo estaba haciendo un largo viaje cuando tuve que pasar una noche en mi compartimento de tren acompañado por un extraño pasajero. Lo cierto es que, durante el viaje, me contó toda la historia. Cuando hubo terminado el enigmático pasajero añadió una frase que no puedo escatimar al lector. —Le he contado todo esto —me dijo— como si ya hubiera sucedido. También podría habérselo contado como si fuera a ocurrir en el futuro. Para mí no hay tanta diferencia".

Los hombres grises, la representación de todos los valores negativos de la sociedad

Como señala Stefania Piras, con esta novela, el escritor alemán nos quiere hablar de la estricta relación entre la vida y la muerte. Lo hace a través del tiempo, y de la oposición entre Momo y los 'hombres grises'. Por un lado, la pureza, la ingenuidad, la esperanza, la vitalidad de una niña que no tiene ningún bien material pero que conoce los valores importantes de la vida: la amistad, la generosidad y el altruismo; y por el otro, los hombres grises, meros fantasmas tristes y fríos, que representan todos los valores negativos de una sociedad en crisis y que viven del tiempo ahorrado (o perdido) de todos los hombres.

Esta lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre los valores del pasado y los de la nueva sociedad, se convierte en un análisis filosófico, profundo y deslumbrador sobre cómo la humanidad va transformándose y olvidándose de la vida misma.

Aunque 'Momo' fue publicada hace casi 50 años, habla de temas muy actuales. Habla de la amistad. La relación de Momo tanto con niños como con adultos revela la importancia y autenticidad de los lazos que se establecen entre ellos. Habla de la fama, o del éxito mal entendido, tema representado por el amigo de Momo, Gigi. Habla del consumismo y el materialismo, de la importancia de la imaginación. Sin imaginación, impera el aburrimiento, la monotonía y el mecanicismo en los juegos y las relaciones. Habla del ocio y el tiempo libre frente al exceso de trabajo. Todo se va contagiando de gris, de monotonía, aburrimiento, deshumanización y cansancio cuando no queda tiempo libre.

La importancia de la amistad y el contacto humano sin artilugios

Carmen Teijeiro González señala que Michael Ende se vale de elementos metafísicos y del movimiento surrealista que conoció tan de cerca en su propia infancia por su padre para estructurar su novela, cuya armazón parece compleja y tiene un regusto a adulto que no todos los niños pudieran tal vez percibir o desentrañar con sencillez.

Son ecos de voces longevas representados en el acogedor silencio de una niña que debe decantarse por lo superfluo o lo importante. Discernir. Razonar acerca de la relatividad del tiempo. Reflexionar con coherencia. Guiar y ser guiada en un viaje que parece más interior que exterior. De ahí que, cuando se hace una segunda lectura de 'Momo', uno comprenda nociones, claves, sentencias aparentemente escondidas que cuando era niño no resultaron del todo descifrables o pasaron desapercibidas.

Michael Ende nos hace ver, a través de la infinita sabiduría y pureza de una niña, el cariz que tomaba la sociedad, y nos muestra que prácticamente todos acabaremos obrando como los hombres de gris. Nos advierte de la necesidad de muchas Momos en el mundo, del valor de la amistad y del contacto humano sin artilugios de por medio, de lo improcedente y necio de la crispación. De que corremos el peligro de ser enjaulados antes de adivinar la trampa y perder nuestra esencia genuina y cierta. Es decir, nuestro más preciado don.

'Momo' es una novela revolucionaria. Profundamente intuitiva. En su modo de guardar silencio frente a la ignorancia masiva, Momo nos indica directrices estimables. En ese diálogo que suscita entre quienes la rodean, nos da pautas útiles. Nos hace pensar y cuestionarnos con preguntas simples por qué hacemos las cosas, para qué. Para quién.