La contundencia de la analista que mejor conoce el Partido Republicano: "Lo que han hecho es imperdonable"

Una de las principales cuestiones que se plantean después del asalto violento ayer al Capitolio de los Estados Unidos es la responsabilidad del Partido Republicano. La formación conservadora del gigante americano es receptora de millones de votos y caladero de los seguidores de Donald Trump, el principal instigador de la turba que entró ayer en la sede de la soberanía nacional americana. Una de las analistas que mejor conoce cómo funciona el Partido Republicano es Ana Navarro, una de las caras visibles de la CNN y Telemundo. Navarro ha sido muy contundente en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

"Estoy furiosa con los republicanos, que han permitido esto a cambio de estar en el poder, a cambio de políticas hacia Cuba, dime a cambio de qué pequeñas cositas han permitido y han dado carta blanca y han defendido a un hombre que es un narcisista un demente y que pone en peligro la seguridad de los EEUU", ha señalado la estratega.

"Yo no siento compasión por personas que de repente están viendo la luz cuando hemos tenido cuatro años consecutivos de abuso de poder, que le han perdonado y justificado", nos ha explicado en un arrebato de furia contra las acciones de algunos líderes republicanos. "No sé qué va a pasar, hay muchos congresistas y senadores que han sido electos bajo Trump que son a su semejanza y que le deben a él, no va a perder su influencia, va a seguir siendo sumamente influyente", ha sentenciado. "Es por miedo a esas injerencias en campañas locales que estos cobardes le rinden pleitesía, aún sabiendo que es un demente", ha indicado.