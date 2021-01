"No le quiere ni ver": Roncero desvela el jugador del Real Madrid al que puso la cruz Zinedine Zidane

La situación de Martin Odegaard en el Real Madrid ha puesto encima de la mesa el debate sobre si Zinedine Zidane está gestionando bien a la plantilla madridista.

El francés conquistó LaLiga en el 2017 con las rotaciones como principal argumento: prácticamente cambiaba a los once jornada a jornada, al menos en el tramo final cuando se estaba jugando los títulos.

Este año, el galo intentó hacer algo similar, pero viendo que no le funcionaba cambió radicalmente y comenzó a tirar de un once tipo, en el cual no estaba Odegaard.

El noruego, cansado de la situación actual, tiene intención de marcharse cedido y todo apunta a que volverá a la Real Sociedad donde la pasada temporada rindió a un nivel espectacular.

Este martes ya se debatió en 'El Larguero' y este miércoles, durante el partido ante el Alcoyano, el tema volvió a salir. Tomás Roncero, además, se mostró muy enfadado por la salida de un jugador que no convenció a Zidane.

"A Sergio Reguilón no le quiere ni ver. Antes incluso de que llegase Mendy. Estaba triunfando con Solari y en los once últimos partidos de Liga Zidane no le puso ni un partido", explicó.