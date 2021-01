"Se ha movido el suelo": el testimonio de un periodista de la SER que tenía a sus hijas cerca de la explosión

Las tres hijas de David Ramos, redactor jefe digital de la Cadena SER, son alumnas del Colegio Lasalle La Paloma, situado justo al lado del edificio que ha explotado este miércoles en la calle Toledo de Madrid, por lo que en cuanto ha visto las primeras imágenes del lugar de la explosión, ha dejado la redacción para ir en busca de sus hijas, sin saber aún si podían haberse visto afectadas.

Así lo ha contado el periodista en una entrevista concedida a La Ventana: "Lo primero que he visto en Twitter han sido las imágenes del patio del colegio totalmente lleno de escombros. Esos minutos, hasta que te enteras de que tus tres hijas están bien, parecen horas".

"La explosión ha sido poco antes de las 15:00, por lo que me dicen las niñas", ha explicado. Esa hora coincide con el final del comedor y habitualmente están todos en el patio. Pero al haber hielo, estaban todos dentro. Si no hubiese sido así estaríamos hablando de algo que no me quiero ni imaginar".

Ramos, ya desde casa y con sus hijas a salvo, ha explicado que todos estaban "muy asustados al principio" porque "han estallado cristales dentro del colegio, se les ha movido el suelo y se han caído trozos de ladrillo, estaban muy asustadas".

"Hay clases que están mal. Imagino que tendrán que revisar la estructura del edificio. Pero eso, ahora mismo, la verdad es que es lo que menos me preocupa".