En busca del heredero perdido

Lo primero que suele pensar la gente es que les están tomando el pelo. Pero empiezan a contarles detalles de su familia y de pronto recuerdan que sí, que en alguna ocasión su padre le habló de un tío que emigró a América y del que nunca más se supo. Pues ese tío tuvo un hijo, que es tu primo, que ha muerto y que su único heredero eres tú. Suena a película de los 70 pero es el día a día de empresas como Coutot Roehrig especializadas en buscar al último heredero vivo de patrimonios que no reclama nadie.

Lo que sí se queda exclusivamente en el terreno de la ficción es que ese tío de América te deje una fortuna. Solo el 10% de los expedientes que les llegan superan el millón de euros. “La media del valor neto de las herencias es de 250-300 mil euros” Dice Marco Lamberti, director de la compañía en España. Solo en nuestro país se quedan más de 100 millones de euros sin adjudicar, cada año, a sus herederos legítimos. Si ese patrimonio no se reclama va a parar al Estado.

Lo que hay que saber al tramitar una herencia ¿Qué hay que hacer para heredar? ¿Cómo se reparte una herencia? Porque aceptación y reparto no son lo mismo. Además, según la comunidad autónoma en la que vivamos, el impuesto de sucesiones y donaciones será mayor o menor. Y, ojo, porque cambiar de residencia en el lecho de muerte para aprovechar las ventajas fiscales de otro territorio no es tarea fácil.

Hace 125 años Coutot vio claro el negocio. Hacerse cargo de buscar al heredero y gestionar todo el papeleo que exige la ley para cobrar la herencia a cambio de un tanto por ciento. “La investigación tiene sus gastos y siempre corres el riesgo de no encontrar a nadie o de que el potencial heredero no esté interesado. Pero es asumible, al menos para una empresa como la nuestra que tiene sucursales por todo el mundo”. Y, claro, no trabajan en herencias que al final no dejen un margen de beneficios para todos. Solo se aceptan expedientes con un patrimonio de al menos un inmueble de más de 100 mil euros

Pero la investigación también tiene un lado humano. La reconstrucción de cientos de historias familiares, muchas de ellas truncadas y silenciadas por guerras y exilios. De hecho, una de las razones por las que abrieron sucursales en España fue por la cantidad de casos que tenían en Francia de todas aquellas personas que emigraron. “Si es un expediente en Galicia seguramente tendrás que buscar en Argentina o en Cuba. Hay patrones fijos que aprendes con años de experiencia” el que habla es Victorio Heredero, historiador y genealogista sucesorio. Desempolva historias que, a pesar de su larga trayectoria, aun le siguen emocionando. Esta semana, sin ir más lejos… Buscaba a la heredera de un hombre que murió solo, sin familiares conocidos. La investigación le llevó a una mujer que se enteró de que tenía un hermano, que había muerto y que ella era su heredera legítima. “Ocurrió durante la guerra. Metieron al padre y a su mujer, embarazada, en la cárcel. Cuando le soltaron buscó, pero nunca les encontró. Creyó que habrían muerto así que rehízo su vida con otra mujer y tuvo una hija: la heredera”. Son historias traumáticas, especialmente las que tienen que ver con la guerra. “Ahora mismo estoy buscando a un niño de la guerra que, en su momento, retornó a Rusia porque su familia aquí no quería acoger a un rojo que venía de un país comunista. Tengo una pista pero todavía no hemos dado con él”… Y son también complicadas de investigar porque muchos archivos se perdieron, se quemaron y, con el paso del tiempo, las historias orales se desvirtúan. “Todas tienen un poso de verdad, pero tienes que saber detectarlo”