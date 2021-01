"La guerra a veces es necesaria" y otras 8 reflexiones de Barack Obama en la entrevista con Javier del Pino

Barack Obama, presidente de Estados Unidos de 2009 a 2017, charla con Javier Del Pino en A vivir en una conversación larga, divertida e introspectiva. Éstas son nueve de sus reflexiones más destacadas de la entrevista.

"Los gobiernos son buques transatlánticos, no lanchas motoras"

"La globalización ha traído grandes alteraciones en las vidas de mucha gente trabajadora. Teníamos problemas de antes en EEUU, porque no teníamos un sistema sanitario capaz de proporcionar cobertura a todo el mundo, lo cual era un caso único entre los países desarrollados. El problema del cambio climático era también una crisis internacional que avanzaba sin que muchos fueran conscientes de ello, a pesar de que en gran medida planteaba una amenaza mayor que ninguna otra para nuestro bienestar a largo plazo. Yo insistí mucho en que, al tiempo que nos enfrentábamos a las crisis inmediatas, nos enfrentáramos también a estos problemas a largo plazo. Lo que cuento en el libro creo que es aplicable a todos los gobiernos actuales; desde luego lo es en EE.UU, y es el hecho de que los gobiernos son, como yo suelo decir, buques transatlánticos, no lanchas motoras. Mover la maquinaria del estado hacia una dirección mejor, requiere un esfuerzo enorme. En las democracias hay muchas presiones para frenar; hay grupos de interés que hacen lo que pueden para que las cosas no cambien. Es más fácil parar algo que poner algo en marcha".

"No nací rico... tuve que pedir créditos para poder ir a la universidad"

"En mi caso, siempre actuaba en función de mis propias experiencias vitales cuando pensaba en los asuntos y las políticas que quería desarrollar. El hecho de haber visto a mi madre con cáncer, preocupándose por si podría pagar o no las facturas médicas me hizo más consciente del miedo y la inseguridad que sufre la gente que no tiene cobertura médica, también el hecho de venir de una familia modesta... yo no nací rico... tuve que pedir créditos para poder ir a la universidad... eso me hizo entender mejor los problemas de los jóvenes que quieren ser algo en la vida pero no tienen los recursos para conseguirlo".

"Yo nunca me creí mi propia popularidad"

"En EEUU se esperaba que, "una vez que elijamos a Obama, el racismo desaparecería". O en el ámbito internacional: la gente asumía que, como se oponía a la guerra en Irak, podíamos esperar que inmediatamente sacara las tropas de Irak y Afganistán. Cuando se dieron cuenta de que lleva tiempo conseguir esos objetivos... En esta era mediática se tiene muy poca paciencia; la gente quiere ver resultados rápidamente. Es algo a lo que me tuve que enfrentar. Lo bueno, Javier, es que yo nunca me creí mi propia popularidad".

"La guerra a veces es necesaria"

"La guerra a veces es necesaria. No me arrepiento, por ejemplo, de haber dado la orden a la operación que resultó en la muerte de Osama Bin Laden, porque estaba planificando el asesinato de gente inocente, algo que ya había hecho antes. Lo mismo vale para muchas otras redes terroristas. Una de las obligaciones, quizá la primera, de cualquier líder de cualquier país es proteger a su pueblo".

"No hemos tratado el cambio climático con la gravedad que merece"

"Cuando pienso en mis hijas, en la generación más joven, sienten una impaciencia comprensible con el ritmo del cambio. Han crecido viendo que las estructuras políticas existentes han actuado de manera muy lenta ante cuestiones como el racismo, el abuso policial como vimos este verano con George Floyd... están preocupados por la enorme y creciente desigualdad en nuestra sociedad, y están también preocupados, con toda la razón, con el cambio climático y con el hecho de que no lo hemos tratado con la gravedad que merece. Yo creo que sea Bernie Sanders, o Alexandria Ocasio-Cortez -y estoy seguro de que hay políticos equivalentes en España que entienden esa urgencia-... eso siempre va a atraer a los más jóvenes".

"En democracia tienes que llegar a compromisos, y no puedes llegar nunca al 100% de lo que quieres"

"Tienes que aceptar el progreso que puedas conseguir en cualquier momento de la historia. Pero una de las alegrías y también frustraciones de la democracia es que tienes que llegar a compromisos, y no puedes llegar nunca a lograr el 100% de lo que quieres. La buena noticia es que, gracias a la democracia, Donald Trump tampoco logró el 100% de lo que él quería. Lo cual es bueno, al menos desde mi punto de vista".

"Es un error pensar que Donald Trump es único"

"Creo que cometemos un error si pensamos que Donald Trump es, de alguna manera, único. Ahí tienes a Orban en Hungría, a Erdogan en Turquía, ahí tienes a Duterte en Filipinas, ahí tienes a Putin, en Rusia, ahí tienes a los partidos de extrema derecha que resurgen en toda Europa; el hecho es que la globalización, el nuevo ecosistema de la información, unido a la creciente desigualdad surgida de unas fuerzas en los mercados que cada vez son más poderosas, con gobiernos incapaces en muchos casos de regularlos... todo eso ha contribuido a la ansiedad y al miedo".

"Para Michelle lo importante es el corazón, no la cabeza"

"Ella no es alguien que pasara mucho tiempo hablándome sobre política o, sobre asuntos específicos de la economía o del cambio climático. Es más instintiva. Más emocional en el mejor de los sentidos, no en el sentido de ser irracional, sino en el sentido de entender que lo importante es el corazón, no la cabeza, el corazón es lo que cambia a la gente. Creo que esa es una de las razones por las que ella misma fue tan popular: porque la gente intuía que tenía ese corazón".

COVID: "Si el gobierno de EEUU hubiera sido más responsable se habrían salvado vidas"

"Esta es una pandemia que solo ocurre cada 100 años, cualquier presidente de EEUU habría tenido dificultades, habría habido víctimas aquí igual que las hay el Alemania, en Japón o en otros países que lo han hecho mucho mejor que nosotros. Pero no hay duda alguna de que si el gobierno de EEUU hubiera sido más responsable y más eficaz, se habrían salvado vidas y la COVID no habría tenido un efecto tan devastador".