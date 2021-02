Iñaki Gabilondo: "España es una brújula desimantada que no sabe dónde tiene el norte y dónde tiene el sur"

Iñaki Gabilondo cede el protagonismo de cada lunes en Hoy por Hoy a los jóvenes pero antes de presentar a sus acompañantes, dedica unos momentos a analizar brevemente el tema de actualidad que acapare las portadas en los últimos días. Las protestas en apoyo al rapero Pablo Hasél siguen generando mucho debate: "España es una brújula desimantada que no sabe dónde tiene el norte y dónde tiene el sur. Que estemos confundiendo el debate sobre la libertad de expresión y el tema tan apasionante sobre si merece cárcel o no, con el elogio a un energúmeno absolutamente asocial. Que estemos confundiendo protesta con vandalismo es grave. Pero lo que es gravísimo es que autoridades de responsabilidad estén jugando a esconderse, a ponerse de perfil o incluso elogiándolo", sentencia el periodista.

Poco antes de que se cumplan 40 años del intento del golpe de Estado del 23-F, Gabilondo recuerda "la tensión" que se vivían esos días previos y cree que esa experiencia "imposible de olvidar" debe servir "para recordar la fragilidad de la democracia".

"Es la primera vez que los jóvenes piensan que van a vivir peor que ahora"

Este lunes, acompañan a Gabilondo dos jóvenes. A Fernando Carruesco, de 32 años, le preocupaba la desconexión de los jóvenes con la democracia y promovió un grupo de trabajo que se ha convertido en la organización que ahora preside, Talento para el futuro: "No estoy de acuerdo con el hecho d que los jóvenes no reaccionen, de hecho lo estamos viendo en las protestas de estos días. La desafección que se ve detrás es real pero las causas de todo eso van mucho más allá.Al final es un hartazgo general, que la chispa ha prendido con el caso Hasél pero podía haber prendido y volverá a prender con cualquier otra cosa. Lo que hay detrás de eso es lo verdaderamente preocupante. Hay pesimismo, incertidumbre, desconfianza… es la primera vez que los jóvenes no es que piensen que van a vivir peor que sus padres es que piensan que van a vivir peor que ahora", explica.

Carruesco recuerda que "las nuevas generaciones siempre han creído que van a vivir mejor" y que esto está generando altos índices de depresión, ansiedad e, incluso suicidios: "Los jóvenes piensan, yo hago lo que el sistema me promete y el sistema no me devuelve nada, cada vez estoy peor". Ese poso es el que le llevó a crear Talento para el futuro: "Para decirles que hay una tercera vía que los jóvenes no hemos explorado que es unirnos y empezar a estar en los procesos de toma de decisiones".

Así, ha creado una gran comunidad de jóvenes en la que también participan ya más de 70 organizaciones. María Caso, de 23 años, es una de esas jóvenes que forma parte del proyecto. Ella fundó con 19 años una asociación llamada Inakuwa y acaba de ser reconocida con el Premio Carné Joven de la Comunidad de Madrid en la categoría de Solidaridad. "Hemos unido a más de 1.200 jóvenes en un pacto intergeneracional para el futuro que explicita cuáles son los problemas y qué queremos conseguir. Cómo queremos que esté España de aquí a 2030. La idea ahora es constrastarlo con empresas, ONG, sindicatos… para que lo acaben firmando y tengamos unos objetivos comunes", cuentan.

Iñaki Gabilondo siempre finaliza su sección recomendando un libro. Esta semana el escogido es El huerto de Emerson, de Luis Landero: "Una especie de viaje en su memoria desde que nació en Alburquerque, Badajoz. Es precioso, es cálido y grato de leer, para el placer de la lectura", describe.