Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, sobre Juan Carlos I: "Es un fraude de una gravedad extraordinaria"

En la visión hablamos del tema que le explotó en la cara Felipe VI y que nos indignó a todos los españoles. La regularización fiscal de su padre, Juan Carlos de Borbón. Hemos llamado al jurista y exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo que califica como “un fraude fiscal de unas dimensiones extraordinarias y absolutamente incompatibles con unas condiciones del que fue rey, que ya no lo es”.

Ante la pregunta de por qué ni la Fiscalía General del Estado ni la Agencia Tributaria han hecho nada responde que “cuando se regularizan esas cantidades astronómicas en la economía de un ciudadano que ya podríamos considerar ordinario, puesto que no es el rey, (…) quiere decir que está obrando con una negligencia o algo peor que prefiero omitir su calificación, (…) yo diría que hay razones para dudar de que esas instituciones están actuando con el deber de imparcialidad y neutralidad que la ley les impone.” Y el exfiscal añade que también han fallado estrepitosamente las instituciones internacionales que velan por que políticos y cargos públicos no cometan estos abusos. Nadie ha investigado estas prácticas que llevaba a cabo Juan Carlos cuando era jefe del estado español.

Respecto a la responsabilidad penal, Villarejo sostiene que “la regularización fiscal en el artículo 305.4 del Código Penal, si somos realistas, si conocemos la historia del fraude fiscal en España, y de las normas internacionales que lo regulan, también es una previsión para favorecer el fraude fiscal de los poderosos económicamente hablando, porque sino no se explica”. Es decir, ya de por si en España el fraude fiscal, para que sea delictivo tiene que ser superior a 120.000 euros si estamos hablando de regularizaciones fiscales. Si se han regularizado 5 millones, en dos partes – haciendo alusión a los más de 600mil € que pagó en diciembre- “estamos hablando de un fraude fiscal que se aproxima a los 10 millones de euros”. Ante esta situación de una persona que ha ocupado la máxima responsabilidad de Estado en España, como fue el rey describe una situación gravísima desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones estatales pero particularmente de la Administración Tributaria y de la propia Fiscalía General del Estado. Si no, no se explica.

Cuidadoras y trabajadoras del hogar, las últimas en vacunarse

Edith Espínola, portavoz y miembro de la junta directiva de SEDOAC, Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados, ha denunciado esta mañana que no se las está vacunado en esta segunda fase de la estrategia de vacunación. Por eso exigen que se les incluya de manera urgente y prioritaria, porque están en primera línea cuidando a población de alto riesgo. Además “muchas veces es la cuidadora del anciano o anciana la que luego va a otras casas de la familia a limpiar o a cuidar a otros dependientes”. Es incomprensible que no se esté vacunando a este personal, esté contratado o no. Porque Espínola también destaca que muchas veces también están cuidando familiares y allegados, que cuando la cuidadora tiene libre o no está, son los que se encargan de sus seres queridos. Edith también es la portavoz de la Asociación #RegularizaciónYa con ella también hemos hablado del desamparo en el que están miles de ancianos, que por reagrupamiento familiar están en España, con su tarjeta de residencia pero sin tarjeta sanitaria y a los que no se está vacunando “son personas de más de 80 años de las que nadie se está ocupando”.