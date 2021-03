Cadena de sororidad musical: varias artistas recomiendan a otras compañeras en el 8-M

Este 8-M las mujeres tienen más motivos, si cabe, para reivindicar sus derechos. La desigualdad en la música sigue siendo una realidad que seguimos constatando cada vez que vemos el cartel de un festival, pero es que además, durante el último año, apenas ha habido. La pandemia está afectando seriamente al sector y la realidad demuestra que las mujeres son siempre las grandes perjudicadas de las crisis.

Como pensamos que la mejor forma de apoyar a las artistas es escuchando su música, hemos querido que sean ellas las que recomienden a otras compañeras y, entre todas, componer una pequeña lista para este Día de la Mujer. Empezamos con Maria Arnal, en este caso, una recomendación nuestra porque acaba de publicar disco precioso (junto a Marçel Bagés, claro) y nos parece una de las artistas con más fuerza en el escenario y, al mismo tiempo, más sensibilidad.

Maria Arnal

"Os quiero recomendar una artista que me gusta mucho, Joana Gomila. Es cantante, y compositora y su último disco me gusta mucho, Paradís. Espero que lo disfrutéis. Un abrazo".

Joana Gomila

"Enhorabuena por esta iniciativa y muchísimas gracias a Maria Arnal por recomendarme, vaya sorpresa. Maria es una artista a quien admiro muchísimo, e s una mujer poderosa y enraizada con el mundo y con el ahora. me quedo con las ganas de ver este último directo de Clamor. Si vamos tirando este hilo femenino no se acaba nunca. Yo sigo tirándolo y os recomiendo a Maria Jaume que es una cantante muy joven y muy empoderada que ha sacado un primer disco precioso lleno de melodías hipnóticas y de letras muy especiales. Y además está presentando este disco con un trío súper especial: Núria Graham a la batería y Maria Espinosa, de Junco y Mimbre, en el bajo. ¡Que siga la fiesta!"

Maria Jaume

"Muchísimas gracias a Joana Gomila, porque la verdad es que es una artista que admiro un montón y que para mí es un ejemplo a seguir, y así como ella habla de Maria Arnal, ella también es una mujer muy enraizada. Y ya que ella me hace la promo de mi trío, de Nuria y Maria, que las dos tienen proyectos maravillosos también, yo voy a recomendar a Clara Vinyals, del grupo Renaldo i Clara, que han sacado un disco hace muy poco también y que para mí han dado un salto, han arriesgado bastante y han dado bastante en el clavo. Un abrazo muy grande para todos y todas e id a ver a todo el mundo".

Clara Vinyals (Renaldo i Clara)

"Me ha hecho mucha ilusión la recomendación de Maria Jaume, es buenísima y me encata el rollo que tiene. Y en su disco se nota una personalidad propia muy marcada que es algo muy guay en un primer disco porque es como el principio de muchas cosas que seguro que están por llegar. Y con el tema de las mujeres y la música creo que, aunque se esté avanzando mucho, aun faltan muchas mujeres compositoras, que no sean solo intérpretes sino que hagan también sus canciones. Os voy a recomendar a una compositora que me parece buenísima que es Lorena Álvarez, que tiene un sentido del humor que me encanta. A veces la gente no da importancia a las canciones sencillas o a las letras aparentemente sencillas, porque les parecen fáciles pero en realidad no lo son. Y acostumbran a decir cosas más interesantes que las letras más complicadas. Un saludo grande y a escuchar más a las mujeres".

Lorena Álvarez

"Quiero agradecer a Clara que me haya incluido en esta cadena de la suerte, espero que nos conozcamos algún día. A mí lo que me gustaría que cada vez vaya existiendo un espacio de libertad donde las mujeres podamos expresarnos como nos dé la gana. Cada una con su distinta sensibilidad, cada una con las cosas que quiera contar, cada mujer con su enfado, su tristeza, su alegría, su rabia... pero que no haya una uniformidad ni que tengamos que encajar en ningún sitio. Que haya una libertad de expresión en el arte o simplemente en la manera de vivir. Dentro de esas distintas formas de expresarse, me gustaría recomendar el último disco de Soleá Morente, Lo que te falta. Me ha gustado mucho, es un disco muy rumbero y a mí me encanta la rumba. Me gusta mucho de Soleá su sensibilidad y ese cante tan bonito que tiene".

Soleá Morente

"Quiero agradecer a mi compañera Lorena Álvarez que me haya nombrado en esta cadena de mujeres. Ella sabe todo lo que la quiero y la admiro y le mando muchos besos. Creo que es súper importante que las mujeres estemos unidas y que en equipo avancemos hacia adelante. Que no haya una fecha marcada en el calendario, sino que en el día a día sigamos como lo estamos haciendo. Creo que lo estamos haciendo muy bien aunque nos queda mucho por delante aunque aún necesitamos seguir dándonos la mano todas hasta el final. Por nosotras, por las que estuvieron, por las que estamos y por las que vendrán. Recomiendo a las Cariño, porque son compañeras que me caen muy bien, dicen claramente lo que piensan, sin ningún miedo, y lo convierten en canciones. Las admiro muchísimo a las tres".

Cariño

"Soy María, de Cariño, y lo primero agradecer a Soleá que nos recomiendo porque es una artista a la que admiramos muchísimo y es un placer haber podido aprender de ella. Espero que este sea el año que no haga falta repetir que existen grupos de chicas porque ya se haya normalizado y se acabe esa lucha. Rme gustaría recomendar a Javiera Mena, que es una persona a la que admiro mucho, tanto por lo que ha hecho por las mujeres como por el colectivo LGTBI y porque además tiene unas letras preciosas, muy poéticas, como en la canción Sol de invierno".