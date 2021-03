¿Mejor unidos o separados?: el mapa político en Madrid tras el anuncio de Iglesias

GAD3 realizó la semana pasada una encuesta exprés tras la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Los resultados eran contundentes: el PP y Vox superarían con holgura la mayoría absoluta. Pero el anuncio de Pablo Iglesias de presentarse a estos comicios, ha hecho saltar todas las previsiones de nuevo. "Son las encuestas las que están haciendo saltar por los aires las estrategias de todos los partidos. Lo que empecemos a testar a partir de ahora va a cambiar mucho. Van a ser 7 semanas de mucho movimiento", explica el presidente de GAD3, Narciso Michavilla, en Hoy por Hoy.

Michavila cree que el movimiento de Iglesias responde a dos cuestiones: por un lado, "que Unidas Podemos se quede fuera de la Asamblea de Madrid y que ese espacio electoral se lo quite el partido de Errejón, que sí tenía garantizado entrar".

Mejor separados que juntos

Este experto recuerda que el sistema más proporcional de nuestro país, el que menos castiga la ley d'hont, es el de la Asamblea de Madrid y que, que la izquierda se una en este caso, no les beneficiaría a corto plazo: "Si fueran juntos lo que estarían buscando no es tanto para ganar estas elecciones si no como para elecciones futuras. Si fueran juntos, tendrían menos escaños y menos opciones de vencer a la derecha".

Elevada participación

Michavila subraya que, antes incluso de la incorporación de Iglesias en la campaña, la alta participacion estaba garantizada pero cree que con este movimiento todavía se elevará más: "En Cataluña hubo efecto IIla pero también hubo efecto anti-Illa y en Madrid va a pasar lo mismo, va a haber efecto anti-Iglesias". Además, destaca que también ayudará a la participación que sea entresemana, como ha ocurrido otras veces en otras regiones.

El perjudicado y el beneficiado

Tal y como está ahora mismo el tablero político, Narciso Michavila cree que "el principal perjudicado es Ciudadanos, que ya se quedaba fuera de la Asamblea la semana pasada y ese voto probablemente se vaya al PP".

Por otro lado, señala que hay un "electorado de izquierdas templado" para quien la imagen actual de Iglesias "no es la que tenía al principio". Por eso, estima que "si fueran juntos Más Madrid y Podemos, probablemente el PSOE se verá beneficiado". Este experto cree que "la fuerza hegemónica en la izquierda va a ser el Partido Socialista".