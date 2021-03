Pablo Iglesias dejará el Gobierno y disputará la presidencia de Madrid a Isabel Díaz Ayuso

El vicepresidente Pablo Iglesias ha anunciado en un vídeo que dejará el Gobierno de coalición y se postula para disputar a Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid, convocadas para el 4 el mayo. "Un militante debe estar allí donde es más útil", ha dicho Iglesias en un vídeo en el que la anuncia que la Vicepresidencia segunda del Ejecutivo queda en manos de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

En el vídeo, el vicepresidente del Gobierno de coalición asegura que la decisión que ha tomado es "muy importante". "Lo he estado meditando mucho (...) y hemos decidido que si los inscritos quieren voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de Gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el Gobierno de la Comunidad de Madrid. A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas si no con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo".

Llamamiento a la unidad de la izquierda

"Pero para ganar estas elecciones decisivas hay otro deber político y ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas (...) la unidad de la izquierda transformadora. Hay millones de personas de izquierdas que saben que el hecho de que esta derecha trumpista esté gobernando hoy en Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace unos años. En Podemos pensamos que actuamos como debíamos actuar, y seguramente la gente de Más Madrid haga un análisis diferente pero eso ahora no importa (...) El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar a Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que aunque sigamos siendo organizaciones diferentes hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Soy consciente de que no va a ser fácil".

Yolanda Díaz e Ione Belarra

Según ha informado Javier Carrera en la SER, Iglesias propone que Ione Belarra le sustituya al frente del ministerio de Derechos Sociales, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en la Vicepresidencia segunda que él edja. Iglesias ha alabado a Díaz asegurando que es "ya la mejor ministra de Trabajo" de nuestro país y que "puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España": "Tenemos que animar y apoyar a Yolanda para que si ella así lo decide, y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales".

Sorpresa en el PSOE

La dirección de Ferraz desconocía el movimiento de Iglesias. Inma Carretero informa de que la sorpresa es absoluta en el sector socialista del Gobierno y fuentes de la dirección federal confirman a la SER que no conocían la decisión de Pablo Iglesias de salir del Gobierno. Hay miembros del equipo más cercano de Sánchez en la Moncloa que también se han enterado por los medios de que Pablo Iglesias será candidato a la Comunidad de Madrid.

Reacciones desde el PP

La primera reacción desde el PP ha llegado desde Twitter, donde su líder, Pablo Casado, ha dicho: "Comunismo o libertad". El mismo texto ha tuiteado la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, que después ha asegurado en rueda de prensa que "los españoles" le deben una porque han "sacado a Pablo Iglesias del Gobierno". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado: "Pablo Iglesias candidato, mayoría absoluta para Isabel Díaz Ayuso segura".

Confirmadas las elecciones el 4 de mayo

Las elecciones en la Comunidad de Madrid se celebrarán el 4 de mayo. Ya están confirmadas porque este lunes la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid ha acordado no recurrir ante el Supremo el decreto de convocatoria electoral del 4 de mayo. Las mociones de censura a Ayuso se desactivan definitivamente con esta decisión.