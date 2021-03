Íñigo Errejón, sobre la decisión de Iglesias de presentarse en Madrid: "Es una candidatura que suma"

Íñigo Errejón protagonizaba este miércoles un sonado momento en el Congreso de los Diputados cuando pronunciaba un alegato sobre la salud mental en favor de la concienciación cuando ha sido increpado por un diputado del PP que le ha espetado que se "vaya al médico". Errejón ha participado este miércoles en Hora 25 para hablar de salud mental y ha explicado que el diputado "pretendía avergonzarle" pero lo que ha conseguido es "la reacción de la gente", que ha comenzado a compartir historias sobre salud mental y sus experiencias personales.

Sin embargo, el líder de Más País también ha sido preguntado por otro de los temas de la semana: la candidatura de Pablo Iglesias a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, una decisión que Errejón ha reconocido que ha recibido "con sorpresa", pero que ha celebrado, ya que impide que "no se pierda un solo voto" porque se da por hecho que Podemos superará el 5%. "Es una candidatura que suma", ha dicho Errejón en 'hora 25'.

El anuncio lo recibí con sorpresa como todo el mundo. Era una decisión inesperada. Una vez confirmado que no produce ninguna crisis en el Gobierno nacional esto asegura que la candidatura de Podemos supera el 5% y no se pierde un solo voto. Es claro que Podemos va a superar el 5% y ni un solo voto para evitar el desastre de Ayuso se va a perder. Es una candidatura que suma.

Hoy lo hablaba con Baldoví y en la Comunidad Valenciana tres fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y formaron un gobierno que creo que funciona muy bien. Podemos hacer una cosa similar pero no hay que perder un solo día. Lo importante es que no nos entendamos y no perdamos un solo día.

No hemos hablado (Iglesias y él), pero no me corresponde a mí. Los hombres no tenemos que ser los protagonistas. Le corresponde a Mónica García y ellos sí que han hablado.

Carmena: "Es una decisión acertada"

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid ha señalado en 'Hora 25' que le sorprendió la decisión de Pablo Iglesias y comparte el análisis de Errejón de que "es acertada".

Por otra parte, ha explicado que "hay que pensar mucho sobre los procesos electorales" y ha añadido que necesitamos "profundizar en las responsabilidades de la gestión". Además, Carmena asegura que hay que reflexionar por qué una organización no llega al 5% y "sí que deja para el debate esa especie de constante transmutación de lo electoral por encima de los planteamientos de gestión"