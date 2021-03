Íñigo Errejón: "El diputado del PP pretendía avergonzarme y lo que ha conseguido es la reacción de la gente"

Un diputado del Partido Popular ha gritado este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados un "vete al médico" al portavoz de Mas País, Iñigo Errejón, cuando preguntaba al presidente, Pedro Sánchez, por la salud mental de los españoles tras la pandemia de COVID-19 y el confinamiento.

“Cada día se suicidan 10 personas en España”, recordaba Errejón, que ha querido poner sobre la mesa el debate sobre la importancia de los problemas de salud mental generados por la pandemia en un día en el que el debate parlamentario estaba centrado en las críticas al Gobierno y a la oposición en clave electoral por los futuros comicios del 4-M en la Comunidad de Madrid.

Este miércoles Errejón ha participado en 'Hora 25' para hablar salud mental y del lamentable incidente en el Congreso de los Diputados. Así ha sido su entrevista con Pepa Bueno:

Lo habían hecho antes porque cuando he formulado la pregunta ya he oído risas en la bancada de la derecha que son un poco tabernarios. Me imaginaba que después de la intervención y los datos a nadie le parecería gracioso. Se ha disculpado, pero me ha dicho "vete al médico", como si eso fuera un insulto o como si fuera algo malo o vergonzoso o como si la gente no estuviera demandando precisamente esto. Estoy acostumbrado a que nos digan cosas como esas. Me sigo sorprendiendo que con un tema así pensé que no pasaría.

Eso no soluciona el problema, pero empieza a romper el tabú. Si uno se rompe una pierna no le importa decírselo a sus amigos. No es normal. Enumeraba en el Congreso nombres de medicamentos y todos sabemos lo que son el diazepan o el lexatin. Para aguantar la gente vive permanentemente medicada y eso no puede ser. Eso ha generado una ola de gente que dice "a mi me pasa". No soluciona el problema, pero es un paso. Es un problema del que nos tenemos que ocupar. Qué hay de malo en la sociedad que se carga la mente y los espíritus. Hay gente que está muy mal y no tiene 60-80-100 euros para pagarse la ayuda.

El diputado del PP pretendía avergonzarme y creía que esta era una cosa que me pasaba. Primero me llamaban vago al proponer la jornada de cuatro días y ahora este ataque hacia mí pretendía avergonzarme y lo que ha conseguido es una reacción de la gente.

Ha habido diputados del PP que se han sumado al aplauso y han tenido muy buen gesto.

El Gobierno tiene que aprobar ya la estrategia de Salud Mental. Si ya era urgente antes de la pandemia ahora es de extrema urgencia. Tiene que dotar de recursos finalistas a las CCAA. Queremos que sea un 10% del total a la salud mental. Si esto era un drama silencioso, después de la pandemia nos vamos a encontrar una sociedad muy rota. 10 personas se quitan la vida al día en España. Es una barbaridad. No me parecía cierto porque las familias eso no lo cuentan. Cuando alguien se quita la vida las familias pasan por ello de una forma tortuosa. El ruido impide que hablemos de lo que la gente quiere. Hay que ser un privilegiado para poder permitirse el griterío.

Andrea Levy: "El debate de hoy puede ayudar a mucha gente a no sentirse culpable y débil"

Es algo de compañerismo. Además de políticos, cuando compartimos espacios en los que trabajamos somos más que dos personas que defienden sus ideas, que comparten servicio público y hay veces que no nos podemos deshumanizar desde la trinchera política.

Lamentablemente lo veo muy en primera persona. Me ha tocado explicarlo, que no es fácil, pero lo más difícil fue tenerlo que explicar familiarmente. Es curioso que los núcleos familiares sea donde es más raro explicar lo que te pasa porque pueden pensar que les has fallado. Te ven siempre fuerte, pero cuando entras, de puertas para dentro, las cosas no son iguales. Hoy quedará en la anécdota de una polémica pero espero que el debate continúe y espero que muchas personas que lo vean como un infierno personal muy duro le puedan poner nombre y palabras y les pueda a ayudar a explicarlo. Igual hemos dado un pequeño paso en hacer un país mejor.

Pasé durante muchos años por muchos médicos, por muchas consultas, un camino muy tortuoso porque no sabían lo que me pasaba. La fibromialgia no se detecta fácilmente. Hay muchos medicamentos, como decía Íñigo, que se rectan con mucha tranquilidad. Tenía una vida bien y alegre, pero tenía algo que me impedía personalmente salir adelante. Ese pensar que somos personas fuertes que podemos con todo se pueden mostrar de puertas para fuera pero de puertas para dentro es muy diferente. Pasé por personas y medicamentos que me hicieron más mal que bien y muchas veces esos medicamentos no te hacen nada. Compartirlo me hizo ser parte de una comunidad de gente que también lo padecía. El debate de hoy puede ayudar a mucha gente y a no sentirse culpable y a no sentirse débil.