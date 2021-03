Carcedo, tras la aprobación de la ley de eutanasia: "Hoy es el día de quienes sufrieron y de sus familias"

La exministra de Sanidad, diputada del PSOE y una de las principales impulsoras de la Ley de Eutanasia, María Luisa Carcedo, ha estado en los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno. Hoy el pleno del Congreso ha dado el visto bueno definitivo a esta ley, que se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud.

Es una ley que podrán solicitar aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. La Cámara la ha aprobado con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. Así ha sido la entrevista con Carcedo en 'Hora 25'.

Hoy es el día de las personas que tanto sufrieron y de los familiares. Hoy ven la luz al final de este trayecto de décadas de pelea por este derecho.

Ha votado en contra la derecha y la extrema derecha y el resto está mayoritariamente a favor. Es una mayoría considerable que se repitió en el Senado. Satisfacción porque no sale con un margen justito.

Esta ley es más complicada porque no tiene una connotación ideológica como otras como el matrimonio de personas del mismo sexo. En este caso el derecho no está ligado a condiciones, está ligado a la condición humana. Ver pasivamente sin compadecerte, sin empatizar con ella... Esa impotencia... Es una ley más transversal y vinculada a lo que somos como seres humanos. Es más querida por personas no creyentes, pero también por practicantes. No se puede encajar tanto en la descripción ideológica de las personas.

No la tumbó en Portugal exactamente. Decía la sentencia que hay que definir mejor los supuestos que merecen eutanasia. Hemos sido extremadamente cautelosos en nuestra ley y ha habido mucho debate en algunos supuestos. Hemos mantenido una definición clara por seguridad jurídica y porque cuando una persona haga el procedimiento un médico tiene que decidir si sí o si no y es mejor si el supuesto está bien definido.

La ley es escrupulosamente garantista para asegurarse de que la decisión es exclusiva de la persona que vive esta situación. No hay posibilidad de delegación. Tiene que ser la persona por la solicitud cuando está consciente o por un testamento vital en el que se determine en qué momento de la pérdida de la consciencia se active este procedimiento.

En este caso no se puede hacer nada. Es el ejemplo que pongo para pedir que todo el mundo se haga un testamento vital. Si tienes un accidente y te quedas inconsciente no puedes hacer nada. Hay que recomendar que las personas que tengan esa inquietud y que no quieran seguir viviendo en esas condiciones de vegetal se hagan un testamento vital para determinar en qué momento. Las familias solo pueden activar el testamento vital. El médico, si sabe que tiene un testamento vital puede activarlo

Es ayudar a una persona a morir. Eutanasia lo engloba todo. La ley tiene dos modalidades de administrar el producto. Puede ser que se le suministre un personal de enfermería o un equipo sanitario o puede ser que la persona quiera ingerírselo. Si la persona solicita esta segunda opción tiene que hacerse en presencia de personal sanitario. No puede llevárselo a casa y tomárselo cuando le dé la gana. tiene que hacerse en presencia de equipo sanitario y hasta que la persona fallece tienen que estar presentes.

Dolor y rabia, porque toda la vida dedicándose a mejorar el sistema sanitario y la calidad. Hemos logrado aumentar 50 años la esperanza de vida. Hemos pasado de 36 a 87 años. Eso sí que es defender la vida. Eso es llevar el bienestar a la mayoría. Eso se consigue con políticas sociales, con políticas sanitarias y con la medicina moderna con carácter universal. Los años 80 y 90 fueron durísimos y escuchar ahora estas cosas... Procuro no escucharlo porque te cabreas mucho.

Se utilizan los cuidados paliativos como comodines dialécticos. El PP, que impidió hasta 3 veces una ley de cuidados paliativos... Son leyes complementarias. El acceso a cuidados paliativos es universal. La ley de cuidados paliativos mejoraría algo, pero no es imprescindible. La ley de eutanasia, sí porque modifica nuestro marco legislativo básico. Si quisieran cuidados paliativos no se habría retirado la universalidad. Cuando hay tres leyes que impides que se tramite... Hay que tener mucho valor para subir a la tribuna a defender esto.

Las leyes similares a la nuestra tienen el proceso de consulta al médico, una segunda opinión y ya. Aquí introdujimos un nuevo procedimiento pionero. Hay un proceso de verificación. Dos miembros de la comisión de garantías y evaluación analizan que todo el proceso es correcto y es adecuado a la ley. Este proceso dura unos 11 días.

Los cuidados paliativos forman parte de la calidad de la atención. Estamos hablando de casos concretos en los que los cuidados paliativos no son suficientes. Son casos muy definidos con unos supuestos muy concretados. Son complementarios. Son dos situaciones y dos atenciones complementarias.

Cada CCAA tiene registros de voluntades anticipadas para hacer esa declaración de voluntades. Son los centros de salud los que te pueden orientar porque cada comunidad lo organiza de una manera. Hay que hacérselo.