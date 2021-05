Javier Solana habla por primera vez de la donación que hizo a su hijo para salvarle la vida: "Es emocionante"

Hace dos meses y medio, el 23 de febrero de 2021, el Hospital Clínic de Barcelona realizó el trasplante de riñón de donante vivo número mil. Donar es un acto de amor, un acto que une, y quien bien lo sabe es Javier Solana; ha sido ministro de Cultura, de Educación, de Exteriores, Secretario General de la OTAN y Alto Representante del Consejo para la Política Exterior de la Unión Europea, y donante.

CINCO HORAS, DOS HERMANOS Y UN RIÑÓN Hace dos meses y medio, el 23 de febrero de 2021, el Hospital Clínic de Barcelona realizó el trasplante de riñón de donante vivo número mil.

Javier Solana donó un riñón a su hijo en diciembre de 2011: "Es un acto de amor fácil, cuando te encuentras que, teniendo tú dos riñones, hay una persona que necesita uno, es un acto de amor racional; tengo dos, le doy uno y seguimos viviendo los dos", relata. Solana, que entonces rondaba los 70 años, asegura en Hoy por hoy que lo que hizo fue "muy emocionante" y "lo más importante que he hecho en vida desde el punto de vista personal".

El político socialista añade que no sufrió "ni un minuto" ni tuvo problemas de ningún tipo y, por contra, vivió "escenas maravillosas" de ver un país como España con una capacidad desde el punto de vista médico tan desarrollada. Y también desde el punto de vista jurídico: "Me impresionó mucho que días antes me dijeron que tenía que ir al juzgado con el médico para decir que iba a hacer un acto libre y que nadie me obligaba a donar".

Cuando hicieron las pruebas entre los miembros de la familia para buscar al donante de riñón de su hijo él fue el primero, y resultó ser compatible: "Me hicieron las pruebas el primero y estaba suficientemente bien para poderlo hacer y dije "no se hable más, lo hago yo", y así fue".