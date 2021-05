La opinión de Carles Francino

Yo no sé si a veces pecamos de optimistas -hablo por mí, ¿eh?-, o igual nos movemos en ambientes en los que determinados problemas no son muy visibles… yo no sé qué pasa, pero a veces la capacidad de asombro que tenemos -en este caso de asombro y de indignación- corre el riesgo de reventar.

Me explico: hoy se celebra el día mundial contra la LGTBIfobia. Se celebra un 17 de mayo porque tal día como hoy de 1990 la OMS retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Vale, han pasado más de 30 años, sabemos que hay países donde por desgracia ser homosexual, o lesbiana, o transexual sigue siendo anatema, pero vivimos en España. Y aquí, en fin, hemos sido pioneros en tener una ley que regula el matrimonio entre personas de mismo sexo; aquí estamos muy avanzados. Bueno, depende, les invito, os invito a escuchar la conversación entre el aspirante a un empleo de carpintero en Potes, en Cantabria, y la explicación que le dan para no contratarle. Son ocho minutos, pero son de traca, la verdad.