'Picarolas', una apertura en medio del cierre masivo de las tiendas de souvenirs

Las previsiones del sector hotelero para esta temporada de verano no son para tirar cohetes, pero tampoco para llevarse las manos a la cabeza: moderado optimismo. Las tiendas de souvenirs han sido las grandes olvidadas del sector turístico durante este tiempo porque a ojos de la Administración son consideradas “ferreterías” y, por lo tanto, no han podido acceder a ninguna de las ayudas públicas que se le han concedido al resto del engranaje turístico. Hace apenas unos meses, y de manera espontánea, surgió la Asociación Nacional de Negocios Turísticos y Souvenirs (SOS Souvenirs) que reúne a centenares de comercios por todo el país y que calcula que hay 5.000 tiendas de recuerdos y 30.000 empleos en juego.

'Morriña', uno de los diseños propios de esta nueva tienda de souvenirs. / Picarolas Ribadeo

En medio de este panorama, también hay espacio para un moderado optimismo. La vacunación avanza, las restricciones de movilidad se relajan y las ideas que llevan más de un año aparcadas en el cajón de proyectos comienzan a materializarse. Probablemente ‘Picarolas’, en Ribadeo, sea la primera tienda de souvenirs que se inaugura desde hace más de un año por la pandemia.“La única en España no será… pero muchas no creo. Y aquí estoy yo esperando que me lleguen todos los turistas del mundo mundial”, bromea Inés Ares, su propietaria. “De momento no hay excursiones, no hay INSERSO, no hay peregrinos, no hay nada”, señala Ares, así que, por si acaso los turistas no llegaran a tiempo, además de los típicos imanes para la nevera han decidido desarrollar productos propios y diseños originales que se pueden comprar a través de su web. “Buscamos artistas ribadenses que nos diseñen y con esos diseños hacemos camisetas, bolsas tazas… todo lo que podamos. Así conseguimos tener algo distinto y fomentar lo local”, concluye Ares. Algo distinto al "Estuve en X y me acordé de ti" y un poco de optimismo, que nunca viene mal.