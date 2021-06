"Me sigue emocionando escucharle": el emotivo recuerdo de José Antonio Marcos sobre Carlos Llamas

Hace ya varios años, concretamente en mayo de 2007, el periodista Carlos Llamas volvía al frente de Hora 25 tras varios meses de ausencia y anunciaba en antena que padecía cáncer: "Sean ustedes bienvenidos, los que hemos probado el cáncer los saluda. Lamento que no acertaran los que decían que se lo había cargado Polanco. No, lo siento, no me han echado". Después de recordar que José Antonio Marcos, quien le sustituyó al frente del programa durante todos esos meses, no quiso dar detalles lo que sucedía, el periodista reconocía que lo había pasado mal como consecuencia de una enfermedad que, por aquel entonces, parecía "casi culposa".

Una enfermedad que, meses más tarde, acabaría con su vida con apenas 52 años. Desde entonces ya han pasado 14 años, pero Carlos Llamas sigue muy presente par la redacción de la Cadena SER. Entre todas estas personas que recuerdan constantemente al periodista se encuentra José Antonio Marcos, quien ha rememorado en El Faro la época en la que estuvo al frente de Hora 25 y la gran amistad que le unía al periodista.

"La enfermedad nos unió": José Antonio Marcos habla sobre su relación con Carlos Llamas

Tal y como explica en declaraciones a Mara Torres, José Antonio Marcos recibió una llamada el 11 de septiembre de 2006 para relevar a Carlos Llamas al frente del programa. Una sustitución que acabaría alargándose hasta mayo de 2007, cuando el periodista volvía nuevamente a las ondas tras superar la enfermedad. Durante a aquella época, ambos entablaron una amistad que dejó de ser puramente profesional para ser personal: "La enfermedad nos unió".

En una de sus múltiples llamadas, en las que Carlos Llamas felicitaba a José Antonio Marcos por los datos del Estudio General de Medios, el director de Hora 25 invitaba a su sustituto a casa para que le visitara: "¿Por qué coño no vienes a verme?". A partir de entonces, Marcos comenzó a acudir al hogar de Carlos Llamas, donde entablaron una gran amistad: "Descubrí a un Carlos Llamas que los oyentes y compañeros no descubrieron".

"Tenía unas ganas de vivir enormes": el recuerdo de José Antonio Marcos sobre Carlos Llamas

Después de hablar sobre su relación con Llamas, José Antonio Marcos ha explicado que su amigo "tenía unas ganas de vivir enormes". A pesar de que tenía cáncer, el periodista recuerda que Llamas siempre estaba organizando todo tipo de planes. Por esa misma razón, reconoce que recibir la noticia de su muerte fue muy duro: "Los dos sabíamos que probablemente era la última vez que nos veíamos, fue muy duro".

Sin embargo, José Antonio Marcos celebra que su recuerdo siga vivo: "Cuando le pusieron la plaza de Madrid, pasando los años como han pasado, la gente se seguía acordando y seguía queriendo a Carlos". Pero echa en falta que la Cadena SER no haya hecho lo propio en su redacción: "No entiendo cómo la Cadena SER no tiene nada que recuerde a Carlos Llamas. Me parece lamentable. Se lo he dicho a todos los directores generales que he podido. No entiendo que la redacción del a Cadena SER no se llame, por ejemplo, redacción Carlos Llamas. No lo entiendo. Sería un gran referente para los que estamos aquí y para los jóvenes que llegan". Por lo tanto, y a pesar de que hayan pasado 14 años desde su muerte, el recuerdo que Carlos Llamas sigue muy presente en la redacción de la Cadena SER.