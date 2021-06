Míchel explica que nunca ha entrenado al Real Madrid por una persona cercana a Florentino: "No le caigo bien"

José Miguel González, conocido futbolísticamente como 'Míchel', volverá a entrenar al Getafe la próxima temporada y este miércoles se pasó por 'El Larguero' para contarnos cómo ve al equipo azulón de cara a la próxima campaña y también para analizar la situación del Real Madrid, equipo que también ha cambiado recientemente de entrenador.

Diez años después vuelves al Getafe. Lo de Ancelotti con Florentino lo contó Antón Meana, ¿cómo fue lo tuyo?

"El verano pasado, cuando Bordalás parecía que estaba con la intención de abandonar el club, se pusieron en contacto con mi agente... pero no se dio la posibilidad. Siempre pensaba que en condiciones normales la relación del Getafe con Bordalás iba a acabar bien, como así ha sido aunque haya separado sus caminos y que Ángel Torres podía recurrir a mí y ese feeling ha sido correcto. Entre medias en enero estuve a punto de ir a un equipo que llegó a un acuerdo conmigo pero que luego, digámoslo suavemente y sin carta en el AS, no lo respetó. ¿Un equipo español de Primera? Sí, sí. Esperaban que el entrenador dimitiera pero como no dimitió prefirieron aguantar, lo que pretendían era no tener que pagar su contrato. ¿Un equipo del mediterráneo en el que toman paella? Eso lo habéis dicho vosotros".

¿Y en algún momento, hasta que ha sonado el teléfono de Ancelotti, has pensado que podían pensar en ti?

"Desde hace tiempo ya se han convencido mis amigos y mis familiares de que es algo que no entra en mis planes. Porque para entrenar al Real Madrid hace falta algo más que curriculum, se necesita una cosa que se llama lobby y yo no lo tengo. No tengo cercanía a la gente que toma las decisiones, no lo digo por Florentino, con el que tengo una magnífica relación, pero por lo que sea, la gente que trabaja cerca de Florentino, prefieren otro tipo de personas, otro tipo de entrenadores sin pararse a pensar si tengo o no tengo nivel, porque insisto, no se trata de una cuestión de curriculum, de experiencia o de madridismo, simplemente, por lo que sea, a esa persona no le caigo bien y no tengo esa opción. Mi agente no es amigo de esa persona, no somos influyentes en eso, con las personas que no toman esas decisiones no, e insisto, no es Florentino. Es imposible que acabe entrenando al Real Madrid, pero no lo digo con mala sintonía, es algo que he aceptado desde siempre, desde que soy entrenador. Si es cierto que mucha gente, a veces, no ha tomado en consideración contratarme, porque soy muy madridista, y resulta que en mi propia casa tampoco puedo ser entrenador. Por cierto, soy feliz entrenando, pasándomelo bien en todas las experiencias que tengo y para mí entrenar al Getafe es como para Ancelotti el Real Madrid. ¿Si me falta lobby? Es que no tengo, no tengo. Con la persona que más maneja ese lobby parece que no le caigo bien, bueno, pues no pasa nada. Mira lo que pasó con Lopetegui en la Selección. Casi solo les quedaba yo y sacaron a Lopetegui de la Selección, ahí empezó a darse cuenta la gente que estaba a mi alrededor... esa persona lo sabe, no pasa nada. ¿José Ángel Sánchez? Yo digo que no tengo lobby para llegar a ciertas personas. Ha entrenado Zidane, Solari, Lopetegui, Schuster... muchos ex, no creo que sea peor ni mejor que ninguno, por lo menos para haberlo probado".

¿Hubieras puesto a Raúl ahora?

"No lo sé. Como tampoco sé quién toma ese tipo de decisiones... yo lo que considero es que en estos momentos en un club como el Real Madrid, es una papeleta para un entrenador como no le den una vuelta a la plantilla. Da igual que sea Raúl, Ancelotti, Zidane, Mourinho, Conte... y no Míchel (risas)".

¿Cómo puedes explicar como madridista y como hombre de fútbol que en el Real Madrid, creo que desde la salida de Pedja Mijatovic, no haya una dirección deportiva que la gente conozca, que las decisiones las tome el presidente y la otra persona del lobby?

"Lo que están sufriendo los grandes clubes, Madrid y Barcelona fundamentalmente, es que fichar con mucho dinero es sencillo. Tu te puedes permitir errores de 50 o de 100 millones de euros. Estáis hablando de Bale o de Hazard, pero en el Barça Coutinho se ha lesionado, Griezmann no acaba de triunfar... creo que en eso tienen mucha importancia las direcciones deportivas, en un momento indicado atreverse a fichar lo necesario y no lo caro. Yo personalmente creo que Atlético de Madrid y Sevilla tienen mejor plantilla que Real Madrid y Barcelona, no mejor once, pero sí mejor plantilla".

Hay una tendencia en las últimas temporadas en las que parece que lo físico va por delante de lo futbolístico en la que parece que nos estamos quedando atrás. Me gustaría conocer tu percepción sobre eso

"Creo que en el fútbol español nos hemos dormido un poco. Tengo la sensación de que estamos volviendo a copiar y no a inventar o a experimentar y eso, más allá de los estilos de juego, se está notando. Creo que hay un poco de todo. Hay equipos como el Atlético de Madrid, que este último año le ha dado una vuelta, y parece un equipo más ofensivo. Más allá de los resultados hay entrenadores que experimentan y otros que prefieren copiar y manejar lo que hacen otros para ver si les sale. En mi opinión en el fútbol español nos hemos parado un poquito, hay mucha retención del juego, se está apostando más por el físico y por trabajar mucho en defensa. Pero bueno, eso son tendencias que van a ir cambiando. Pero en el fútbol español no podemos ir detrás de esas tendencias porque el fútbol español tiene que ver con aquella selección que Luis Aragonés y Vicente Del Bosque y todos aquellos jugadores dieron como resultado lo que significa el fútbol español y la idea del fútbol español".

Eso que has contado del Real Madrid, ¿te refieres a esta directiva? ¿Entrenarías con otra directiva?

"No porque la directiva se personalizaría en Florentino. No sé si con otro presidente o con otra directiva, pero es que creo que no va a haber otro presidente. Florentino y yo tenemos la misma edad prácticamente"

¿Te ha sorprendido la carta de Zidane?

"Me parece una expresión correcta, me sorprende que lo haya hecho en un medio de comunicación, pero quizás en sus redes sociales. Pero todo lo que dice me parece correcto. Es muy dificil ponerse en su lugar, porque un entrenador, aun siendo entrenador del Real Madrid, muchas veces está solo".