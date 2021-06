Mbappé, Ronaldo, Bale, Hirving Lozano...: los nombres propios de Ancelotti en su primera comparecencia

Carlo Ancelotti ha sido presentado este miércoles como entrenador del Real Madrid, un día después de que el club blanco hiciese oficial su llegada. Antes, el lunes, Antón Meana había adelantado la noticia en exclusiva en la Cadena SER.

El entrenador italiano, que ha prometido “un fútbol ofensivo” y ha apelado a que jugadores como Vinicius o incluso Benzema “aumenten sus cifras goleadoras”, ha sido preguntado y ha respondido en rueda de prensa sobre una gran cantidad de nombres propios.

Los nombres

Cristiano Ronaldo: “Tengo mucho cariño a Cristiano, pero no me gusta hablar de jugadores que están en otro club. No me parece hablar de Cristiano cuando tiene contrato en la Juventus”.

Zidane: “Qué tengo que decir de Zizou. Ha ganado tres Copas de Europa en un rato. Todo lo ha hecho muy bien y todos tienen que darle las gracias. Lo que ha hecho es increíble. No he hablado con él todavía”.

Gareth Bale: “Gareth no ha tenido mucho tiempo en la Premier League pero ha marcado muchos goles. Es muy efectivo, si él tiene la motivación puede hacer una gran temporada”.

Kylian Mbappé: “Los jugadores de calidad te dan más oportunidades de triunfar. Es importante tener un equipo que tenga equilibrio, calidad, capacidad de sacrificarse, de jugar juntos... Luego, está claro que la individualidad de los jugadores te da algo más. Pero la capacidad de jugar juntos es muy importante”.

Eden Hazard: “Es un jugador top. Ha tenido problemas el primer año. Todavía no ha exprimido su máximo potencial, pero lo va a hacer porque tiene ganas. Cuando uno está motivado... Puede ser este el año justo para exprimir todo su potencial”.

Karim Benzema: “Benzema ha mejorado mucho en este último periodo. Es un delantero top. Hay jóvenes que tienen mucho futuro. Vamos a ver, vamos a ver... No es solo fichar un jugador que meta goles. Hay que poner una mentalidad ofensiva”.

Hirving Lozano: “Tengo una buena relación con todos los jugadores. A Lozano le tengo mucho cariño. También a Chicharito, que lo tuve aquí. No puedo decir si encajarían en el Real Madrid. Tenemos una plantilla muy larga y tenemos que evaluarla”.

Carlo Ancelotti: “Carlo Ancelotti no es lo mismo que hace 6¡seis años. Son seis años más de experiencia tanto negativa como positiva. La plantilla es muy buena con Kroos, Modric, Ramos, Bale y Benzema y con grandes jugadores jóvenes”.

Ancelotti, que estuvo en el Real Madrid dos temporadas, la 2013/2014 y la 2014/2015, ha coincidido con 12 de los jugadores de la actual primera plantilla del Real Madrid, incluido el flamante fichaje David Alaba, a quien entrenó en el Bayern.