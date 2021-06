José Miguel González 'Míchel' está de vuelta en la Primera División del fútbol español después de que el Getafe CF anunciara su contratación para sustituir en el banquillo a José Bordalás, que ha puesto rumbo al Valencia CF en los últimos días. El nuevo técnico azulón ha hablado con El Larguero para dejar sus impresiones sobre su retorno a la Liga después de más de tres años alejado de sus banquillos y ha dejado pinceladas acerca de sus contactos previos. Este mismo año, Míchel pudo haber confirmado su retorno con anterioridad en otro conjunto sobre el que ha querido dar pistas reveladoras.

"En enero a punto estuve de ir a un equipo que llegó a un acuerdo conmigo, pero luego no lo respetó", expuso en su conversación con el Sanedrín, que consiguió rascar en primera instancia que se trataba de "un club de Primera del fútbol español".

"Esperaban que el entrenador dimitiera, pero no dimitió y prefirieron aguantar. Lo que pretendían era que no tuveran que pagar su contrato y al final lo han tenido que pagar hasta el final", amplió el propio Míchel, descartando a todo equipo cuya figura en el banquillo no haya estado cuestionada este curso.

Ante semejantes avances, Julio Pulido se atrevió a preguntar: "Un equipo del Mediterráneo?", despertando las risas del míster y la confirmación inmediata de Antonio Romero. Por su parte, Míchel zanjó este debate entre carcajadas y esquivando cualquier desliz verbal: "Eso lo han dicho ellos, es verdad".