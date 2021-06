Unai Simón: "¿Si me puede la presión? No, aunque más presión de la cuenta no beneficia"

España y Portugal se anularon mutuamente y se han quedado sin los goles para el final del partido. Luis Enrique se mostró orgulloso después del partido aunque crítico con la falta de gol y las pérdidas de balón. El portero de la Selección, el más utilizado por el seleccionador, Unai Simón, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro después de las grandes incógnitas que aún arroja La Roja.

El combinado nacional ha visto como Morata no estaba acertado y como la posesión y el control del partido no se ha traducido en goles. Unai Simón mostró dudas con el juego de pies, por el cual fue criticado por las redes sociales, lanzó un mensaje de tranquilidad tras un partido que parece afianzarle al puesto, cuando fue preguntado sobre esta presión, tras un silencio contestó esto: "En el campo la presión no me pueda nunca... hay errores y aciertos que cometemos, más presión de la cuenta no te beneficia", afirmó tras acabar el encuentro.

El primero que ha sembrado dudas en ese puesto ha sido el propio Luis Enrique en la sala de prensa durante el día de ayer afirmando que ni él sabía quién sería titular, por ello Unai Simón se mojó por si ha visto su titularidad como un mensaje de Luis Enrique: "No sé si es un mensaje, siempre que me ponga lo haré lo mejor posible", para más tarde dejar claro que "No veo primordial ser titular en la Eurocopa. Cualquiera de los tres podemos hacerlo bien", sentenciaba tras el empate a cero en el primer partido de preparación de la Selección Española de cara a la próxima Eurocopa 2021.