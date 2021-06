'Los demonios de 'Expediente Warren', amor en Gaza y Christina Rosenvinge

Nueva entrega de la familia Warren con otra escalofriante película sobre posesiones demoníacas con trasfondo social. Vera Farmiga lidera ‘Expediente Warren: obligado por el demonio’. Sigourney Weaver se mete en la piel de la editora de Salinger en ‘Sueños de una escritora en Nueva York’, un drama canadiense convencional y literario. Christina Rosenvinge protagoniza ‘Karen’, un retrato íntimo de la escritora danesa Isak Dinesen que firma la debutante María Pérez Sanz. Hay comedias francesas y dramas daneses como ‘Shorta’ o ‘El buen traidor’ y desde Palestina nos llega la comedia romántica ‘Gaza mon amour’. En cine clásico recordamos a la actriz Rafaela Aparicio y nos ponemos aventureros para celebrar los 40 años de ‘En busca del arca perdida’. En televisión, tenemos estreno español, ‘Paraíso’, es la serie que inaugura el Festival de Málaga, un 'Stranger Things' patrio con Macarena García.

Expediente Warren (Obligado por el demonio)

El matrimonio Warren está de vuelta. Después del caso de la familia Perron, a la que tuvieron que ayudar después de que se dieran una serie de sucesos paranormales en la nueva casa a la que se acababan de mudar; y el caso Enfield, donde investigaron el caso de una madre soltera que vivía con sus hijas en una casa invadida por espíritus malignos, llega el caso de Arne Johnson.

En 1980, un niño de 11 años comenzó a tener pesadillas y comportamientos extraños hasta que, finalmente, Ed y Lorraine Warren determinaron que estaba poseído por 43 demonios. Durante uno los exorcismos, el novio de su hermana, Arne Johnson, se encaró a los demonios retándoles a tomarle a él y dejar tranquilo al pequeño, y así fue. Unos meses después, ya en 1981, Johnson asesinó brutalmente a un hombre y en el juicio declaró en su defensa: “the devil made me do it” (el diablo me obligó a hacerlo).

“Con todo el respeto a todos los demás casos o exorcismos a los que nos hemos enfrentado, esto es un homicidio real que sabes quién lo ha cometido, está demostrado y no hay ningún misterio en torno a eso. Por eso este caso tiene más peso que los demás, porque fue la primera vez que se utilizó la posesión demoniaca como coartada. Además, era un caso que no solo implicaba a los Warren, a la familia y a los amigos, sino que implicaba a varias ciudades, varios departamentos de policía y al sistema judicial, y aún así, Ed y Lorraine confiaron en que el argumento de la posesión podía ser una posibilidad”, explicaba Patrick Wilson, el actor que da vida a Ed Warren, en una entrevista con El Cine en la SER.

Como en todas las películas de la saga, resulta escalofriante que lo que vemos en pantalla esté basado en hechos reales y que en los créditos finales se demuestre a través de imágenes y grabaciones de audio. Arne, que cumplió cinco años de cárcel y se casó con su novia de aquel momento, con la que sigue a día de hoy, cobra vida en la ficción gracias al actor irlandés Ruairi O’Connor, que debuta a lo grande en el universo del terror: “Es muy difícil hacer una película de terror, es muy distinto a todo lo demás. Es muy físico y emocionalmente agotador, pero es muy divertido, porque sabes cuándo has fallado. Lo más difícil es mantenerse dentro del personaje. En un momento, estaba esposado a una cama y aunque acolcharon las esposas para que no me doliera, después de varios días mis brazos estaban tan hinchados que cada vez que tiraba en contra de las esposas sentía dolor de verdad y era como «oh, es genial, no tengo que actuar más porque estoy realmente dolorido». Es una mentalidad extraña en la que es difícil entrar, porque quieres hacerte sufrir lo máximo posible”.

‘Expediente Warren: obligado por del demonio’ es terrorífica, es todo lo que los fans de la saga pueden esperar. Tiene una escena inicial que será difícil de olvidar y una tensión que hará que, probablemente, más de uno tenga que dormir con la lámpara encendida. Es, como señalaba Wilson, el caso más complicado al que por ahora se han enfrentado los Warren, pero también es el más oscuro. En esta cinta no solo conoceremos el caso de Arne Johnson, sino que indagaremos más en el don de Lorraine Warren: “Siempre hemos intentado incrementar el miedo y la apuesta, y explorar la relación entre el matrimonio de forma más profunda. Lo que es muy interesante de esta película en cuanto a mi personaje es que tenemos la oportunidad de bucear más profundamente en su clarividencia, en cómo sus habilidades funcionan. Es una inmersión mucho más profunda y oscura”, indicaba la actriz que una vez más se sumerge en la piel de esta investigadora de sucesos paranormales, Vera Farmiga.

Esta mayor oscuridad y esa mayor inmersión en el matrimonio Warren no es la única novedad que trae consigo esta tercera entrega. James Wan, el creador de la saga y quien ha asumido la dirección de las dos primeras cintas, esta vez se queda únicamente en la producción y cede la silla de director a Michael Chaves, quien ya hizo lo propio con ‘La llorona’, también producida por Wan. “Nos ha dado una nueva mentalidad, nos ha llenado de energía y nos ha hecho ver qué podíamos seguir haciendo muchas cosas sin James. Nos ha hecho ver que somos buenos, podríamos decir que nos ha empujado a salir del nido y a volar sin esa vigilancia. Pero, honestamente, lo que es más importante para mí es que, sea quien sea el director, nos llene de energía y consiga que nos sintamos en familia”, explicaba Farmiga.

Shorta. El peso de la ley ( Frederik Louis Hviid y Anders Ølholm )

Desde hace unos años el cine europeo ha fijado su mirada en la integración de la inmigración y la convivencia en ciudades multiculturales. Lo han hecho los Dardenne desde el realismo social y varios autores franceses, entre ellos, Ladj Ly, retratando la violencia policial en los suburbios de París. La creación de guetos y la segregación urbanística es uno de los grandes retos de la Europa del siglo XXI, que no sabe aún dar respuesta, como en su día, hace solo unas décadas, le pasó a EEUU con la comunidad afroamericana.

En 'Shorta. El peso de la ley’, los directores daneses Frederik Louis Hviid y Anders Ølholm abordan desde el thriller policial esa tensión racial y parten, por casualidad, de una imagen similar a la de la agónica muerte de George Floyd. “Cuando ocurrió lo de George Floyd estábamos montando el tráiler. Nosotros nos inspiramos en un caso que pasó hace 30 años, el de un manifestante al que la policía arrestó, se sentó sobre él y entró en coma. Luego murió. De eso hace 30 años, cuando ocurrió lo de Floyd estábamos horrorizados y desmoralizados por el hecho de que lo mismo se repite. Lo único que cambiamos fueron unos fotogramas en el tráiler, pero la película no se tocó. Era importante que la gente pudiera verlo, que viera lo relevante que era algo que habíamos rodado un año antes y abrir un debate”, explican los directores en conversación con El Cine en la SER.

La violencia policial contra un inmigrante provoca una ola de protestas, como pasó en EEUU, y los agentes tienen que prepararse para patrullar ante la reacción furiosa de la comunidad árabe, harta de ser criminalizada y estigmatizada. La dupla de directores coloca en el centro de la trama a dos policías partiendo de arquetipos clásicos. El poli malo, temperamental, violento y racista. Un impresionante tour de force, físico y emocional, el que hace el actor Jacob Hauberg Lohmann, al que hemos visto en series como ‘La ruta del dinero’ y ‘Cuando el polvo se asienta’. Y el poli bueno, comprensivo, tranquilo y dialogante. Simon Sears asume este papel paciente, solo al principio, para no responder a las provocaciones xenófobas de su compañero.

"Desde el principio no queríamos que los personajes fueran buenos o malos. Creemos que todos deben tener algo bueno o malo, como todos los seres humanos. Los policías, al inicio de estas películas, son arquetipos, incluso estereotipos, pero aquí nos esforzamos para hacerlos tridimensionales y aportar matices, que fueran personajes de carne y hueso. A primera vista, hay un poli malo, pero le dimos un carácter jovial y un código y unos valores que va a respetar hasta la muerte. Al otro lo puedes querer más fácilmente, es un hombre amable y sensible, pero no tiene esos mismos valores", añaden los realizadores.

Ambos patrullan en ese clima de tensión cuando un coche sospechoso les hace perseguir a unos jóvenes primero y a cachear arbitrariamente a otro después. Estos incidentes les pillan en el barrio de Svalegarden justo cuando las noticias informan de la muerte del joven agredido por la policía. La ira se desata en las calles y los dos agentes se enfrentan a una ratonera. La película se entrega a partir de ese momento a la energía del thriller policial clásico. Persecuciones, escondites improvisados, enfrentamientos, disparos, todo con la potencia y fuerza expresiva de una cámara que sigue cada movimiento.

La cinta bebe más del cine comercial americano, de los thriller violentos de antihéroeso incluso de películas de Spike Lee sin su militancia política, que del realismo social europeo. “A medida que la película avanza nada es tan nítido, las dinámicas cambian. Nunca sabes por dónde van a salir los personajes, nadie nace inherentemente malo o bueno. Intentamos buscar por qué la gente hace lo que hace en ciertas condiciones. Estoy seguro de que los policías se hacen policías para hacer el bien, queríamos saber por qué actúan cómo actúan. A muchos policías les falta entrenamiento, especialmente psicológico”, rematan Frederik Louis Hviid y AndersØlholm.

Entre acción, sangre y tiroteos, la historia plantea un camino de aprendizaje frente a los prejuicios, tanto para el poli malo, al acercarse a una realidad ajena, como para el poli bueno, frente a los códigos del cuerpo. Le acompañan, entre otros, en esa experiencia de alto voltaje el joven actor Tarek Zayat, que pone rostro a la frustración y desesperanza de muchos inmigrantes de segunda generación, condenados en los suburbios de las grandes ciudades y sometidos al racismo de ‘shorta’, la palabra con la que se llama a la policía en árabe.

Gaza mon amour (Arab y Tarzan Nasser)

Los hermanos Nasser están dispuestos a demostrar que es posible el humor y el amor en la Palestina ocupada. Lo demuestran con Gaza mon amour, una comedia romántica con el conflicto árabe israelí como telón de fondo

"Es una historia sencilla de un hombre que con 60 años se enamora de su vecina y quisimos reflejar una cotidianeidad sencilla en una realidad nada fácil, como es la de Gaza. Parece que en esa realidad no hay tiempo ni energía para el amor. Pero él ha luchado y ha llegado al corazón de la mujer que estaba enamorado de ella", dicen en una entrevista en Madrid en la Cadena SER.

Un pescador de 60 años soltero se enamora de su vecina, una modista viuda, pero no se atreve a declararse. Y en medio de ese rollo romántico todo da un vuelco cuando pescando este marinero encuentra una estatua griega del dios Apolo. Una escultura que piensa que va a cambiar su suerte de ahora en adelante, pero Hamas le reclama la estatua y cuanto se entera para venderla y comprar más armas para el ejército.

"Cuando encuentra la estatua parece que su vida va a cambiar y todo le va a sonreír, pero eso le complica la vida: problemas con la policía, con el gobierno y no puede disfrutar del amor en ese momento. Como cualquier habitante de Gaza él es firme y sigue su objetivo y sigue luchando por salir adelante", nos cuentan los realizadores que reconocen que esa anécdota está basada en un hecho real que leyeron en la prensa. La intención no crear simbolismos, sino mostrar la realidad de la gente sencilla que vive en Gaza en medio de una situación tensa y dramática.

"Se va a ver en los cines unas semanas después de una cuarta guerra sobre Gaza, pero la gente que vive allí ha pasado por tres guerras anteriores. Allí viven dos millones de personas en una superficie pequeña. Me gustaría que la comunidad internacional cambiase su opinión y pidiese que pare la guerra",

La coreografía de seducción que los cineastas elaboran para acercar a Issa y Sahim está repleta de momentos dulces, que contrastan, no podía ser de otro modo, con un telón de fondo repleto de desesperanza y melancolía, como la escena del baile cocinando, en la que este enamorado escucha Julio Iglesias.

"Íbamos en coche con nuestro padre al colegio y nos ponía su música, era un enamorado. Lo escuchaba sin saber si era de izquierdas o de derechas o si estaba a favor de Israel. Para nosotros es un recuerdo de infancia, de cuando Gaza tenía campos, tenía cultivos y era hermosa, antes de que Israel destrozara todo eso, acabara con los cultivos. Julio Iglesias ha tocado muchas veces en Israel, lo sabemos, pero somos gente muy sencilla y recibimos su arte, sin pensar en qué hay detrás de él. Eso sí, le invitamos a que venga a cantar a Gaza cuando quiera".

Lo cierto es que el humor, la ternura y el amor son la nota dominante, es un recurso de los realizadores para acercar la realidad de su pueblo a todo el mundo. El humor, aseguran, es imprescindible para vivir en Gaza. La realidad palestina es muy compleja. En cualquier ciudad no hay otro remedio que acudir al sarcasmo y al humor para expresar su opinión o para intentar salir. Si nos fijamos en la comunidad internacional, que adopta el punto de vista de EE. UU., que dice que Israel tiene derecho a la autodefensa, se olvida de que el conflicto empezó con Israel en 1948 y hasta hoy. Antes de los cohetes de Gaza. Ellos reducen el problema en una sola organización, en Hamas. La resistencia no es nada más y menos que intentar seguir vivo en una realidad compleja como la nuestra.

Los hermanos Nasser ganaron una beca internacional, llevaron sus cortos y su primera película a Cannes y Gaza mon Amour tuvo su premier en Venecia. Cuentan que cuando nacieron se cerró el único cine que había en la franja. La historia se la dedican a su padre, y a todos los hombres y mujeres de esa generación que han vivido el auge y caída de Gaza.

"Hemos hecho la película y se la hemos regalado y dedicado a nuestro padre. El protagonista tiene el carácter de nuestro padre. Como directores de cine nos gusta mucho esta edad porque representa la historia, la experiencia. Son aquellos que vivieron en 1948 el inicio del conflico árabe israelí y hasta hoy siguen sufriéndolo. La mayoría de mis amigos son de esta edad".

El título hace referencia al clásico de Resnais ‘Hiroshima mon Amour’, y cuenta con un actor habitual en el cine de los directores, Salim Dau. La enamorada es la actriz Hiam Abass a la que hemos visto en series como Succession o Ramy.

Sueños de una escritora en Nueva York ( Philippe Falardeau )



Seguimos ahora con una de esas peliculas en torno a lo literario, 'Sueños de una escritora en Nueva York', basada en una novela, habla del mundo editorial, de los nuevos escritores y de mitos tan sagrados como Salinger, autor de 'El guardián entre el centeno'. Sigourney Weaver y Margaret Qually protagonizan esta historia ambientada en los noventa sobre una joven con aspiraciones de escritora.

Karen (María Pérez Sanz)

Más escritoras, la cantante Christina Rosenvinge protagoniza Karen, una película sobre la danesa Isak Dinesen, la escritora de Memorias de África, que cuenta los últimos días en el continente y su relación con un criado somalí. Es una historia intimista que dirige María Pérez Sanz.

The Good Traitor ( Christina Rosendahl )

Drama dirigido por Christina Rosendahl sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando el embajador danés en Washington decide tomar partido y enfrentarse a su propio gobierno contra los nazis. El protagonista es Ulrich Thomsen, uno de los habituales de Thomas Vinterberg.



Xtremo ( Daniel Benmayor )

A plataformas llega este thriller de artes marciales. La película española Xtremo en Netflix, con Óscar Jaenada, Andrea Duro, Óscar Casas y Teo García, actor especialista en artes marciales, que se da un festival de mamporrazos y katanas en una historia de venganza entre hermanos. La dirige Daniel Benmayor

Reestreno Reservoir Dogs

La gran película de Quentin Tarantino vueve a las salas