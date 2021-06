"Sus errores dan para una serie de Netflix": Sique Rodríguez tiene muy claro lo que debe hacer Luis Enrique

El Sanedrín de El Larguero analizó la previa al partido de la selección española frente a Portugal, la posible titularidad de Robert Sánchez tanto en el partido amistoso como en la fase final y la actualidad de Real Madrid y Barça. Sique Rodríguez, Javier Matallanas, Jesús Gallego, Pablo Pinto y Marcos López analizan todos estos temas.

¿Quién será el portero titular?

Sique Rodríguez: ”En el Barca rotó a Claudio Bravo y a Ter Stegen. Y si miras su historial ha rotado a los porteros en todos sus anteriores equipos. Los errores de De Gea y Simón dan para una serie de Netflix. Robert Sánchez tiene una ventaja respecto a los otros, ya que, al no estar tanto en España, será un poco más impermeable a las críticas”.

Manu Carreño: “Tenemos un problema con la portería. Mi portero titular sería De Gea. No dudo de Robert Sánchez, pero no tiene la experiencia que tiene De Gea”

Jesús Gallego: ”Que un portero que no ha jugado ni un solo minuto salga, algo anómalo es. Lleva 4 años gestionando mal la rotación en la portería. Yo a Kepa le veía en esta convocatoria”.

Javier Matallanas: “El líder claramente es Luis Enrique. Esto pasó ya con la selección de Camacho. Pasó cuando se fue Zubizarreta y ahora que se ha ido Casillas”.

Antón Meana: “Luis Enrique ha mentido hoy en tres ocasiones. La primera, sí está preocupadísimo con los porteros. La segunda, De Gea no suma si juega o no. Tercera, los jugadores no tienen las mismas opciones”.

La ausencia de Ramos

Manu Carreño: “El propio seleccionador es el que ha fomentado que Ramos juegue, aunque no esté al 100%”.

Javier Matallanas: “Lo tenía ya en la cabeza desde hace mucho tiempo. Las declaraciones de lo que ha dicho de liderazgo las piensa, pero cree que para ganar la Eurocopa es mejor que no esté Ramos. Si hubiese estado bien físicamente no le hubiese podido dejar”.

Marcos López: “En este punto el primer paso es saber qué es España. Vivir de lo que fue la selección no tiene sentido. Hay que construir algo nuevo. La vida sin Ramos es muy difícil, pero hay que asumirlo”

La ratificación de Koeman

Jesús Gallego: ”Laporta está dando una exhibición de discurso y de sonrisas, pero no puede vender que Koeman ha salido reforzado de esto. ”

Sique Rodríguez: ”Es cierto que la situación va a ser difícil de gestionar. Me da la sensación de que Laporta iba serpenteando. Ha dicho dos veces que Jordi Cruyff sirve de comodín y eso me parece un mensaje de Koeman. Creo que tiene una idea en la cabeza que es imposible llevar a la práctica”.

Marcos López: “Si tú colocas al entrenador en el escaparate y luego buscas en el mercado, estás dejándole mal. No puedes minar la credibilidad de tu entrenador, sea Koeman o sea Valverde. Esto deja una situación bastante incómoda a Jordi Cruyff debido a su buena relación con Koeman. En el Barça cuando mejor ha funcionado ha sido cuando Núñez y Cruyff ni se soportaban. Lo mismo paso con Rosell y Guardiola”.

Pablo Pinto: “Está Laporta que le gusta meter mano en lo deportivo. Fuster y Planes igual. Ahora llega también Jordi Cruyff y ya estaba Mateu Alemany”.

La situación de la plantilla del Real Madrid

Javier Matallanas: “La apuesta por los jóvenes es lo que busca Florentino con todos los cambios de entrenador. El Atlético parte con ventaja el año que viene porque tiene estabilidad, y eso no lo tienen ni Madrid ni Barça”.

Pablo Pinto: “Los que tienen que salir son los que no han dado el nivel últimamente, no son solo los que tienen que entrar como Ødegaard. El Madrid no tiene paciencia para esperar a los jóvenes. No puedes tener 5 Brahims en la plantilla”

Antón Meana: “Confió en que juegue Ødegaard. Puede haber jugadores que se sumen a la plantilla. Me parece que, que se vaya Sergio Ramos le puede venir bien al Madrid. Si tú quieres hacer una renovación no puedes hacerla con Ramos, porque es imposible. Sin Ramos, sin Isco y sin Marcelo la cosa cambia mucho”.