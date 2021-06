Koke: "Nos exigen ganar 6-0 todos los partidos y eso es imposible"

La preparación de la Selección Española va cogiendo forma. En la mañana del martes compareció Koke, que llega en un gran estado de forma tras terminar alzando el título de Liga. Ha reconocido que "es un aliciente ser el campeón de Liga y hacer un año espectacular, en una temporada muy larga que hemos insistido, resistido y luchado mucho. Y por qué no repetir con la selección", señaló un ilusionado Koke que quiere volver a levantar un título, en esta ocasión con la Selección.

Koke, que es uno de los futbolistas que más internacionalidades suma de la lista de Luis Enrique, ha reconocido que ve dentro de la plantilla una gran ilusión debido al tiempo de preparación que lleva este torneo. Hablando de su experiencia personal, afirmó que ha vivido momentos con la selección junto a jugadores que lo habían ganado prácticamente todo y no se consiguieron los resultados esperados. Para este trofeo, Koke considera que "con gente joven y veterana se pueden hacer las cosas bien. Pasito a pasito, con humildad, ojalá llegue lo que todo deseamos, que es ser campeones", insistió el futbolista del Atlético de Madrid.

🗣️ @Koke6: "Llevamos tiempo preparando este torneo y la gente llega con hambre y con ilusión".



➡️ "Se nota en el ambiente y en el grupo que quizás haya menos presión y eso a la hora jugar nos va a venir bien".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/jXyvuJI7ow — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 1, 2021

"Se hace un poco raro que no esté Ramos"

En la convocatoria no figura Sergio Ramos. "Al final, son decisiones que hace el seleccionador. No sólo Ramos se ha quedado fuera, sino gente importante dentro de su club y en España. Es cierto que Sergio está siempre en la Selección y se hace un poco raro al principio que no esté, pero tenemos un grupo joven, con ilusión y con ganas. Tenemos la ilusión de hacer bien las cosas y que toda esta gente que no ha podido estar con nosotros se sienta orgullosa".

Respecto al juego de la Selección, se ha sincerado reconociendo que es imposible ganar por goleada todos los partidos: "es imposible ganar 6-0. Todos los equipos trabajan y cualquiera te puede ganar. Pero a nosotros o a cualquier selección", avisó un Koke que reconoció la calidad de algunas selecciones de la talla de Francia, Alemania o Portugal. "Todas van a dejarse todo para poder ganar la Eurocopa. Va a ser una Eurocopa bonita porque todo el mundo se va a dejar todo lo que tiene para poder ganar", concluyó el capitán.

Koke disputando un balón con Toni Kroos en un España-Alemania / Getty Images

Gerard Moreno: "Estamos listos para ese desafío"

Gerard Moreno, después de alzar el título de la Europa League, se ha incorporado a la concentración de Luis Enrique. "Han sido días muy bonitos, en los que hemos disfrutado mucho con la familia", valoró Moreno, que se incorporó junto a Pau Torres y David de Gea, finalistas de la competición europea.

El máximo goleador español de la última Liga sueña con firmar una gran Eurocopa. "Te imaginas muchas cosas, al final quieres lograr el máximo con tu club y la selección, pero hay que trabajar mucho para que puedan llegar estos momentos. Lo dije en la final de la Europa League, da igual quien marque si eres campeón y aquí es lo mismo, mientras fuéramos campeones da igual quien marque el gol en la final", finalizó Gerard.