ETA y la gestión del final

Es difícil que los acercamientos de presos de ETA sean mecanismos contemplados por la ley cuando el Gobierno que los hace es del PP y concesiones humillantes cuando los realiza el PSOE, del mismo modo que tampoco es lo mismo una determinada política penitenciaria con una banda terrorista matando que sin banda terrorista matando y sin matar. A ETA no se le ganó llevando a los presos a dos mil kilómetros de casa ni se va a perder ante ella por acercarlos. Dice la Asociación de Víctimas del Terrorismo que Anboto no ha colaborado con la justicia y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento; también podrá salir de la cárcel sin haber hecho eso. Y acabo: quedan diez presos dispersos en cárceles fuera del País Vasco. Lo urgente y lo preocupante no es que los acerquen o no, lo preocupante es que cuando salgan reciban homenajes por haber matado a gente, y lo urgente es evitarlos con la ley en la mano.