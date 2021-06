Las preguntas canallas: "Prefiero a jugadores de las inferiores como Nacho antes que a Laporte"

Los banquillos calientes de Barcelona y Real Madrid con Koeman y Ancelotti, la selección española y la cuenta atrás para el debut de la Eurocopa erosionado por el positivo de Busquets por COVID, así como el mercado de fichajes en nuestro fútbol. Todo ello lo sometemos en el test más canalla de la radio deportiva española.

De 0 a 10 y a 8 días del debut ¿Cuál es tu nivel de ilusión?

Antonio Romero: "Mi nivel de ilusión es 10".

¿Qué similitudes encuentras entre Luis Enrique y Javier Clemente?

Jesús Gallego: "No pueden evitar animadversión hacia los periodistas".

Si Cristiano Ronaldo gana su segunda Eurocopa (con un buen papel individual)¿Entraría en el debate del mejor jugador de la historia?

Julio Pulido: "No, creo que Messi está muy por encima de Cristiano gane o no gane".

¿Hay que sentirse español para jugar con la Selección?

Antón Meana: "Futbolísticamente hablando, sí, es mejor. Estoy encantado de que esté Laporte con la Selección, pero creo que celebró el Mundial de Francia en Rusia y se pintó la cara de pequeño con Francia. No entro en el tema político. Él quería jugar con Francia y no lo llamaron, creo que con él ha sido cambiarse para jugar el torneo. Prefiero a gente que haya estado en las inferiores como Nacho, por ejemplo".

Antonio Romero: "El problema es que ya había dicho que no a España. Él como profesional hace bien. Viene porque Francia lo ha dejado en la cuneta".

¿Va a ser Mateu Lahoz el español en llegar más lejos en esta Eurocopa?

Mario Torrejón: "Ojalá que no, pero creo que sí".

De los centrales que no están en la lista ¿Quién ha hecho mejor temporada: Sergio Ramos, Nacho o Gerard Piqué?

Jordi Martí: "Nacho no ha hecho una mala temporada, quizás él ha sido el más regular".

¿Mantendrías a Luis Enrique hasta el Mundial 2022 pase lo que pase en la Eurocopa?

Marcos López: "Por supuesto".

¿Cuántos millones va a valer Gareth Bale tras la Eurocopa?

Talavera: "Más bien poco".

¿Es Robert Sánchez el mejor portero de España?

Pablo Pinto: "Ahora mismo, de los tres que están, te diría que sí. El que menos fiabilidad me despierta de los tres es Unai Simón".

Bonus track

Dice Al Khelaifi que "Nunca venderemos a Mbappé y el club nunca le dejará como agente libre" ¿Te crees al presidente del PSG?

Mario Torrejón: "No se puede creer. Si él decide no renovar... la frase es incongruente. No lo comprendo".

¿Es Ancelotti la solución que necesita el Real Madrid?

Antón Meana: "Sí, ¡grande Carletto!".

¿Cuál es la ciudad más fea de las sedes de la Eurocopa?

Talavera: "Igual Glasgow".

¿Cuántos jugadores de la selección española serían titulares en Francia?

Pablo Pinto: "Alguno por Rabiot o por Pogba. Koke por Rabiot, mismamente".

Fabrizio Romano ha informado de que Wijnaldum está más cerca del PSG que del Barça ¿Ha perdido el Barça grandeza y poder en Europa?

Marcos López: "Ha perdido poder adquisitivo".

¿Con quién te gustaría compartir habitación de este sanedrín durante un mes de concentración?

Antonio Romero: "Todos menos con Meana".

¿Sin otro presidente Messi habría encauzado su renovación?

Jordi Martí: "Creo que Laporta es de los pocos que encauzaría la relación".

¿Debería Koeman haber tomado la misma decisión que Zidane?

Julio Pulido: "Debe ser el Barça el que prescinda de Koeman".

Bono de U2 ha hecho la canción de la Eurocopa ¿Quién te gustaría que hiciese la canción de la candidatura ibérica del Mundial 2030?

Jesús Gallego: "Joan Manuel Serrat".

El malestar en la Federación

Antón Meana informó en el último tramo de Carrusel Deportivo del "malestar" que tiene la Real Federación Española de Fútbol debido a que el Gobierno español decidiera no vacunar a los futbolistas que irán a la Eurocopa 2020 que comienza esta semana.