"Se demuestra que la RFEF estaba en lo cierto y Luis Enrique se ha equivocado"

La tranquilidad en la concentración de la selección española de fútbol saltaba por los aires este domingo después de que Sergio Busquets diese positivo por coronavirus.

La RFEF comunicó además que el resto de jugadores dieron negativo aunque tendrán que entrenar de manera individualizada en los próximos días. Además, el encuentro de este martes ante Lituania lo jugará el equipo de la Sub21, el cual estaba ya de vacaciones. Por su parte, Antón Meana informó acerca del malestar en la RFEF por el hecho de que el Gobierno decidiera no vacunar a los jugadores que jugarán la Eurocopa.

En el Sanedrín de los domingos, los expertos de la Cadena SER ofrecieron su punto de vista acerca de lo sucedido y de las consecuencias que podría haber tras el positivo del capitán de la Selección.

La situación de 'La Roja'

Antonio Romero: "Lo primero, esto es una tormenta, veremos si llega un huracán o no. Lo segundo, se demuestra que la RFEF estaba en lo cierto y Luis Enrique estaba equivocado: en una situación como esta hay que tener 26 fichas, esto es de manual. No puedes renunciar a dos fichas porque te pasa esto y se te queda la cara que se le habrá quedado a Luis Enrique. Tercero, el positivo de Busquets, en el mejor de los casos, que se quede solo en el positivo de Busquets, tiene que estar diez días aislado y luego diez días entrenando de manera individual. Vas a perder el ritmo de la competición seguro, me parece que encima de la mesa está ya el debate sobre si hay que aguantar en la concentración a Busquets o si hay que buscarle relevo. Y cuarto, tienen que explicar muy bien lo que ha pasado".

Julio Pulido: "Entiendo el mosqueo de la Federación por no estar vacunados, pero por ejemplo, Jon Rahm, que ha tenido que abandonar un torneo en el que era líder, ha contraído el coronavirus estando vacunado desde el día 1 de junio con la vacuna Janssen. Aunque tú tengas la vacuna puesta puedes contagiar. Entiendo que es mejor estar vacunado pero no es definitivo, habría menos opciones, pero no es definitivo".

Miguel Martín Talavera: "El problema es que antes ha habido clasificatorios para europeos y mundiales en otros deportes. Si no se ha vacunado a nadie, porque se va a vacunar a los de fútbol. Le ha tocado a Busquets y a la selección española, pero decir que la culpa es de que no han sido vacunados...".

Mario Torrejón: "El COI ha presionado mucho porque Japón, presionado por una nación que no quería los Juegos, es una presión que no ha ejercido la UEFA. Entiendo el mosqueo por ese lado, pero por otro lado esto es un cúmulo de casualidades, esto es imprevisible y creo que no hay culpables. Ahora, la incertidumbre que hay ahora en la Selección es terrible, en la mejor situación casi seguro perdemos al capitán y al único que acumula experiencia en una gran cita: es una pésima noticia".

Javier Herráez: "No hay desayuno, ni cena, ni comida conjunta: cada uno baja a su hora, cuando le vaya diciendo el médico y los fisios. Y los entrenamientos igual, cada uno va a entrenar de forma individualizada y las charlas de Luis Enrique van a ser telemáticas. Van a seguir el protocolo de forma escrupulosa".

Pablo Pinto: "Esto es un palo lo mires como lo mires. Esto te pilla en unas circunstancias ya de por sí precarias, porque como empezaba diciendo Romero, si tuvieras 26 jugadores el problema con Busquets lo tienes igual, pero tendrías más soluciones de las que ahora mismo tienes".

Superliga

Jesús Gallego: "Lo que está claro es que el año que viene no va a haber Superliga y sí que va a haber Champions. Y que van a estar el Atlético de Madrid y los otros ocho y el Real Madrid, el Barça y la Juventus... vamos a esperar. Si tu en la inscripción obligas a firmar una cláusula de compromiso... ¿quién te lo puede impedir?".

Mario Torrejón: "Un juez también. Si denuncias que esa cláusula es abusiva, te lo pueden tirar para atrás. Estás ejerciendo un monopolio en el fútbol".