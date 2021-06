José Luis Rodríguez Zapatero, en Hora 25

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER, en Hora 25 con Pepa Bueno. Entre otras cosas, Zapatero ha hablado de los indultos a los presos independentistas ante los que ya se mostró partidario hace una semana. "Es una declaración política de alcance (...) nadie puede negar que tengan una persona tenga los ideales que tiene, pero es una declaración trascendente y de gran alcance", ha asegurado el expresidente Rodríguez Zapatero en 'Hora 25' al referirse a la carta publicada este lunes por Oriol Junqueras.

"Creo que todos los ciudadanos que viven dentro y fuera de Cataluña quieren entendimiento, concordia y acuerdo. Estas son las grandes palabras de la democracia. No hay democracia sin diálogo, sin acuerdo, sin acercamiento. Así, vuelve a ganar la democracia española", ha apuntado Zapatero, que ha abogado por volver a analizar qué ha ocurrido entre España y Cataluña desde la sentencia del Estatut y no ha dudado en pedir una reflexión al Partido Popular. "Sin duda, sería muy deseable que el PP hiciera una reflexión, es exigible, a la luz de lo que ocurrió con el estatut para qué, dentro de unos años, no tengan que lidiar con algunos de los planteamientos de Rajoy o de Santamaría", ha sentenciado.

Lo más destacado de la entrevista a Zapatero:

El artículo tiene una importancia trascendente. Es la primera desde 2017 que hay una declaración de este calado de un líder independentista y nos pone en una senda de esperanza. Deseo subrayar que el alcance de esta respuesta se ha producido antes de lo que podría ser previsto, antes de la iniciativa de los indultos. Los efectos ya están ahí, son positivos. Este es el camino. La valentía de duras convicciones da resultado.

La derecha tiene una hoja de servicios bastante cuestionable en lo relativo a Cataluña. Esto no tiene marcha atrás. Es una declaración política de alcance (...) nadie puede negar que tengan los ideales que tienen, pero es una declaración trascendente y de gran alcance.

Asumen riesgo y, por tanto, deben tener una actitud recíproca para caminar por la senda del diálogo. Eso sí, no conozco un conflicto que no necesite decisiones arriesgadas y valientes. Lo ocurrido en 2012, 2013 y 2014 nos ha llevado a escenarios indeseados.

La vía del indulto es una vía muy acertada. Creo que el tiempo lo dirá, pero mi previsión es que esta decisión será uno de los momentos que se recordarán de este mandato del presidente Pedro Sánchez.

Habría que analizar qué ha pasado desde la sentencia del estatut. Hay que analizar qué ha pasado desde aquí. Hay que tener sosiego para el diálogo y animar desde todas las instancias y todos los partidos. Creo que todos los ciudadanos que viven dentro y fuera de Cataluña quieren entendimiento, concordia y acuerdo. Estas son las grandes palabras de la democracia. No hay democracia sin diálogo, sin acuerdo, sin acercamiento. Así, vuelve a ganar la democracia española.

Sin duda, sería muy deseable que el PP hiciera una reflexión, es exigible, a la luz de lo que ocurrió con el estatut para qué, dentro de unos años, no tengan que lidiar con algunos de los planteamientos de Rajoy o de Santamaría. Ahora, años después, tenemos que entablar un proceso de diálogo en el que no va a estar en juego a la unidad de España. Tienen que tener respeto a las instituciones y su concurso sería importante. Todos sabemos que estamos ante una división profunda en Cataluña (...) Cuando se aprobó el estatut el independentismo no llegaba al 14%. Ahora está en más del 40%.

Me parece esencial que la sociedad acompañe el proceso de diálogo que vamos a vivir. Yo me pronuncio, de antemano, de manera optimista. Las decisiones tan valientes como la que ha tomado Pedro Sánchez, y las respuestas como las que ha dado Junqueras, tienen reflejo.

Hay que volver al estatut aunque sea para leerlo. Pienso que en estos años de furor y de radicalismo se ha dejado de leer. Sin duda puede haber otras reformas, y fíjese, me inclino en llegar a acuerdos en temas pendientes antes de prejuzgar cual debe ser el acuerdo final. A todos nos gustaría poder ver un broche de un acuerdo global, pero no nos pongamos la expectativa tan alta después de lo que hemos sufrido. Vayamos cultivando el diálogo para alcanzar acuerdos parciales. Esto va a llevar tiempo y ningún gobierno debería pensar lo contrario.

Quiero darle todo el respaldo al presidente. No es un tema de números (de más o menos ministros), sino de que el Gobierno esté coordinado. Un Gobierno de coalición normalmente tiene más ministros y no es fácil reducir el número de ministerios en un Gobierno de coalición. Esto tenemos que asumirlo como algo natural, porque vamos a tener más de un Gobierno de coalición.

Tuve la ocasión de ver el final de ETA, y se me han lanzado acusaciones gravísimas. Las cosas hay que hacerlas para que sean, no para que te las reconozcan. Esto me lleva a decir que, cuando haces las cosas sin pensar que te van a reconocer algo, salen bien. Auguro que Sánchez lo último que está esperando es que se le reconozca la estabilidad con Cataluña. Ni héroes ni mártires.