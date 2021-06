La opinión de Carles Francino

Igual es pronto para extraer conclusiones definitivas, ojalá se trate de un incremento puntual, pero si en un año entero se mantuviera la proporción de mujeres asesinadas en España desde que se levantó el estado de alarma nos colocaríamos en una cifra por encima de 100; o sea, el doble -o más del doble- de los últimos años. No nos cansaremos de repetir que esta es, sin duda, la consecuencia más dramática, más trágica de ese machismo secular que castiga y discrimina a las mujeres; pero que por debajo hay una cantidad enorme de factores de discriminación, de desigualdad, de acoso… que van sembrando el terreno.

Hoy vamos a poner el foco en un fenómeno que seguramente guarde relación y que cada día gana terreno: las amenazas. Incluidas las amenazas de muerte -casi siempre a través de las redes- a casi cualquier mujer que se signifique como feminista… o como lo que sea. Esta tarde hablaremos con la actriz Pamela Palenciano que es la última en engrosar la lista de amenazadas. Pero me estoy acordando, por ejemplo, de nuestra Luz Sánchez-Mellado, la de insultos y amenazas que llegó a recibir por lo que escribió sobre aquella fotografía de una cooperante de Cruz Roja consolando a un inmigrante, en Ceuta. O la artista valenciana María Llopis a la que entrevistamos el otro día que había acudido con un grupo de alumnas al museo Picasso de Barcelona con camisetas donde ponía “Picasso maltratador”; ya no digamos a mujeres que se han puesto de parte de Rocío Carrasco en su denuncia de haber sido maltratada…

Da igual, la lista sería interminable. Pero no podemos archivarlo a título de inventario porque no se trata de una anécdota. La irrupción de la ultraderecha en la escena pública ha normalizado -está normalizando-un lenguaje extremadamente agresivo contra el feminismo -también contra la inmigración- que hay que combatir. Yo, al menos, lo veo así. Dejarlo pasar o mirar hacia otro lado, sinceramente, no me parece una opción.