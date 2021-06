Pamela Palenciano, víctima de acoso machista en redes: "Me han dicho que me van a quitar a mi hijo pequeño"

El acoso público -y privado- a mujeres no ha cesado en las últimas semanas. La pasada acudía la profesora María Llopis con su proyecto ‘Mujeres B’ y comentó que había recibido amenazas de muerte. También recibió nuestra compañera Luz Sánchez-Mellado por su opinión acerca de la voluntaria de la Cruz Roja y el inmigrante en las costas de Ceuta. Esta vez ha sido víctima la monologuista Pamela Palenciano a raíz de su espectáculo ‘No solo duelen los golpes’, donde denuncia los malos tratos que sufrió en primera persona y pone el foco en distintas situaciones de violencia machista o la construcción de estereotipos a través del humor y la ironía.

Palenciano ha admitido estar cansada, pero no solo por su caso: “Yo también sigo los acosos que sufren otras compañeras y vivo con ellas la rabia que me da”. Se trata de una campaña de acoso que dura ya dos semanas, pero no es la primera. Ha sufrido dos más, aunque confiesa que esta es la más larga: “Como trabajo con adolescentes, está aprovechando el pin parental para censurar y sacar cosas de contexto”.

La monologuista realiza sus shows en colegios e institutos, y ha afirmado apreciar un crecimiento de un sesgo: “En general siempre es una respuesta muy positiva, pero llevamos dos años de un retroceso en gente muy joven, especialmente chicos varones heterosexuales, que traen un discurso de casa o de las redes sociales. Los está adoctrinando en cierta ideología.”

Ante todas las amenazas que recibe, Palenciano afirma que no ha contestado a ninguna. Sin embargo, ha realizado capturas de pantalla a las amenazas de muerte: “Es una estrategia que tengo con mi abogada y con la Policía para investigar delitos de odio porque son amenazas muy graves”. Ha apuntado que su caso no es aislado: “Esto es una cosa colectiva porque, al final, el feminismo es un posicionamiento colectivo de todas las mujeres”. En las redes sociales se ha creado el hashtag #NoSoloPam, con el que se pretende precisamente visibilizar que el acoso a la monologuista no es algo nuevo.

Palenciano es consciente de que su espectáculo genera incomodidad, pues el objetivo es ese con el fin de generar cambios. Aunque en otros casos se ha agarrado al positivismo de realmente crear agitación, en este caso el miedo ha surgido cuando han amenazado a sus más cercanos: “Lo que me ha asustado es tener que mirar por mi familia, cuando hablan hacia mis hijos o mi pareja. Me han dicho que me van a quitar a mi hijo pequeño o que soy mala madre.” También se ha mostrado muy preocupada por su hija adolescente: “Su mundo son las redes y trato de que no mire ‘Tik Tok’ para que no vean los comentarios que me hacen”.

La campaña de odio que ha recibido estas dos últimas semanas también a repercutido en el funcionamiento de sus eventos. Palenciano ha admitido haber tenido escolta policial en sus últimos monólogos debido a las amenazas que ha recibido: “Me parece esperpéntico hacer un monólogo en 2021 con policía municipal porque pueda pasar algo”.

Esta mañana ha tenido lugar un acto en el Teatro del Barrio, apoyado por voces de la cultura como la de Alba Flores, Natalie Poza, Darío Adanti o Israel Elejalde, para denunciar el acoso a la monologuista y para reivindicar que este caso es uno más de un problema generalizado.