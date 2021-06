No nos fastidien

Como saben, Oriol Junqueras ha declarado que renuncia a la vía unilateral. Pero al instante, el PP, Vox y Ciudadanos han dicho que no se lo creen, que es mentira.

Vamos a ver, PP, Ciudadanos y Vox: yo no sé si Junqueras lo dice de verdad o no, pero, ¿quieren hacer el favor de no fastidiarnos una buena noticia? ¿Pueden esperarse, aunque sea tres días, para decir que no se lo creen? O dos días, o 24 horas aunque sea, pero déjennos disfrutar de una buena noticia.

La próxima vez que Junqueras diga algo que está bien, algo que sea razonable, por favor, esperen a aguarnos la fiesta. Aunque sea media horica, leche. O cinco minutos, pero déjennos soñar.