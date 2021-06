Camacho: "Lo de Sergio Ramos, como mínimo, es un poco raro, no sé cuál es el problema"

El exseleccionador nacional, José Antonio Camacho, aseguró sete martes en El Larguero de Manu Carreño que ve "un poco raro" lo que está pasando con Sergio Ramos en la Selección, como mínimo. "Dijeron que tuvieron una conversación, él y Luis Enrique, y no se supo nada más. No sé si está bien o no lo está. Pero si mi capitán no está para jugar el primer partido, pero quizá puede estar para el segundo o tercero, no sé cuál es el problema", apuntó

El exjugador y exentrenador del Real Madrid quiso puntualizar unos detalles sobre las vacunas de los jugadores: "A la gente hay que decirle la verdad, una competición como la Eurocopa hay que tenerla atada. Todo el mundo debería estar ya en unas condiciones que la UEFA debería haber dictaminado. Y si no está en estas condiciones, no puede venir a la competición".

Sobre Luis Enrique, "se estará adaptando" como puede, "solventando los problemas, motivando a los jugadores, dándoles ilusión...". Pero improvisando sobre la marcha. "Si tienes un familiar que no lo han vacunado, pues tiene el mismo derecho a vacunarse que un futbolista. Pero el Gobierno, ante la UEFA, tiene que cumplir unas obligaciones por jugar aquí", dijo.

Sobre las polémicas entradas de La Cartuja, cuyos aficionados tienen ahora que hacerse una PCR para poder entrar: "Se han lavado las manos. Me parece una barbaridad lo de las entradas. Cuando las compras tienes que saber lo que va y lo que no incluido. No todo el mundo puede disponer de esas condiciones de un día para otro", detalló.

🚨⚽ José Antonio Camacho, en @ellarguero



💥 "Lo de Sergio Ramos lo veo, como mínimo, un poco raro"



🗣️ "Yo, como seleccionador, si mi capitán no está para jugar el primer partido pero puede estar para jugar el segundo o el tercero... no sé cuál es el problema que ha habido" pic.twitter.com/n1WUp4hy5C — El Larguero (@ellarguero) June 8, 2021

Para finalizar, quiso enviar un mensaje de ánimo para la Eurocopa: "Alrededor del equipo falta alegría e ilusión. Siempre ha habido futbolistas muy famosos del Real Madrid y del Barça. Ahora hay mucho que juega en las ligas de fuera y hay ente que no tiene mucho conocimiento sobre ello. Así que ánimo y vamos España".