La ciberdelincuencia y la pandemia: dos problemas unidos ante el desconocimiento e inseguridad digital

En los últimos días se ha producido una operación policial internacional llamada ‘Operación Escudo Troyano’, que involucró a 16 países, incluido Estados Unidos, y que ha permitido detener a más de 800 personas gracias a un engaño tecnológico. Este tipo de detenciones cobran cada vez más importancia en una sociedad cada vez más interconectada. Selva Orejón, ciberinvestigadora y autora del libro " Identidad digital", ha acudido a ‘La Ventana’ para comentar cómo se organizan los policías y ladrones.

Sobre este tipo de operaciones grandes policiales, Orejón ha recalcad: “Lamentablemente todos los días no se dan, porque no siempre se tiene la capacidad operativa como para poder interceptar a un grupo criminal tan grande”. Sin embargo, ha afirmado que sí se dan todos los días desde diferentes cuerpos policiales y agencias para que se puedan dar con la mayor frecuencia posible grandes detenciones. Por otro lado, ha puntualizado las dimensiones de estas organizaciones de ciberdelincuentes: “La realidad es que, al igual que las multinacionales, los grupos criminales tienen un sistema de organización financiera y humana al nivel de su actividad económica. Diferencia, entre otras muchas, es que no respetan el código penal ni ningún otro tipo”.

Los códigos de conducta y de operar son usuales en las bandas criminales tradicionales. Sin embargo, en el caso de la ciberdelincuencia, Orejón ha asegurado que no se sigue esta dinámica: “Entre delincuentes normalmente no hay tanta comunicación como nos imaginamos, a no ser que sea un grupo en el que cada uno tenga su función”. Ha nombrado algunos ejemplos, como los shopers, los encargados de hacer compra y venta en tiendas físicas mediante tarjetas clonadas, aunque también ha detallado otros más sorprendentes: “Otros son muy buenos blanqueando capitales, otros con contactos a nivel institucional, porque a veces lamentablemente requieren de ellos, y finalmente mi especialidad: la ingeniería social”.

La ciberinvestigadora también ha abordado la potencial convivencia de este tipo de organizaciones criminales con organismos institucionales en nuestro país. “Evidentemente de forma institucional no, pero como en toda profesión existen personas que puedan tener un comportamiento corrupto. Eso pasa en este país y en todos, pero lo importante es que exista una regulación y ejecución para frenarlos”. Sin embargo, no hay ayudas en el sentido opuesto. Orejón ha explicado que, a pesar de recurrir a colaboradores y fuentes humanas, los cuerpos policiales no utilizan otros ciberdelincuentes en sus investigaciones: “No soy demasiado partidaria de estas personas que se han saltado la ley y que tienen la capacidad técnica y de que estén demasiado cerca o formen parte de un grupo policía. Antes se hacía mucho, especialmente en Estados Unidos”.

Con 2020 como un año récord en cibertaques tanto a instituciones públicas como empresas privadas como Adif, Mapfre, Endesa y la propia Cadena SER, Orejón ha señalado la relevancia de la pandemia en este aspecto: “Ha habido tantísimas personas conectadas desde diferentes dispositivos con un nivel de desconocimiento e inseguridad digital tan grande que ha sido el caldo de cultivo genial para los delincuentes. De hecho, sigue en aumento esta tendencia”.