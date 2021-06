Fuego y Chinchetas estrena el nuevo videoclip de INC: 'Estoy por ti'

"Somos INC, tu banda favorita, y vamos a hacer que te lo pases bien sin que te sangren los oídos. Somos INC, y gritamos 'Viva España, putos fachas'. Somos INC y vamos a matar al rock", esta es la carta de presentación de una banda formada por cuatro colegas en 2017, Ellos son Kevin (voz y bajo), Lluisen (batería), Edu (teclados) y Ángel (guitarra), y presentan en exclusiva en Fuego y Chinchetas el videoclip de Estoy por ti.

Los valencianos son más de pensar con el corazón que con la cabeza, de hecho, Gustavo Adolfo Bécquer estaría orgulloso de ellos porque han traducido sus rimas a la jerga actual con una canción de pop-electrónica: "Qué miedo da reconocer que sientes algo tan dentro". Es precisamente de la cabeza de donde sale este tema con uno de los estribillos más pegadizos de estos últimos meses y que nos recuerda a bandas que han pasado por nuestro programa como son AMBRE, Dorian o La Casa Azul. La influencia de Daft Punk, New Order y The Strokes también tiene parte de culpa que este Estoy por ti cuente con un ambiente electrónico de sintes y vocoders ochenteros. Todo con un romanticismo que se escapa del resto de adelantos: Cuartitos, Todo mal y Ultraderecha.

El videoclip —producido por INAUDITA, donde colabora Carlos Navarro (Sauvage) y protagonizado por el actor Juanjo Almeida (Toy Boy, Netflix)— habla de la historia de un joven que arriesga la vida para ganar un videojuego en una máquina de Arcade entre coches de carreras y bailes desenfrenados. Este tema es el cuarto adelanto de su próximo disco (el segundo) titulado Ole Dragón, que saldrá a la luz después de verano con este lema siempre por delante: "Disfruta del amor, déjate llevar y ama, ama, ama y ensancha el alma".

Letra de la canción

Dime ¿qué quieres que haga yo si ninguno de los dos se lo esperaba?

Tan fuerte ha prendido el amor que por mucho que sople nunca se apaga

Qué miedo da reconocer que sientes algo tan dentro

Que incluso te cuesta creer que todo aquello sea cierto

Nuestro único plan es improvisar, no hay nada mejor

Ya ves, tan rápido que si miras atrás te llega a asustar

Vamos a hacer que todo salga bien

y aunque a veces no lo pueda entender

estoy por ti

No pretendía que esto acabara así

pero eso no lo podemos elegir

estoy por ti.