Aleteo en el Atlántico

El Parlamento Europeo le ha recordado hoy a Marruecos que Europa no empieza en los Pirineos. Estrasburgo no se lo ha dicho así, claro, porque estamos en pleno siglo 21, sino de una manera incluso más clara. Ceuta es una frontera exterior de la Unión, cuya protección y seguridad concierne a toda la UE. Y esto mientras lamentaba el comportamiento de un socio estratégico al que no se le puede tolerar que lance a los niños al mar para hacer política, como ha descrito el eurodiputado Jordi Cañas de Ciudadanos, promotor de la iniciativa, ajustándose a lo que todos vimos. Fueron, en efecto, unos 1200 menores no acompañados de los casi 9000 marroquíes que cruzaron la frontera de forma ilegal ante la pasividad, cuando no la permisividad, de la policía del reino alauita que así les facilitaban, decían asistir a un inexistente partido de fútbol de entrada gratuita protagonizado por grandes figuras mundiales. Lo mundial, en cambio, fue el esperpento vivido como réplica a la indignación de Rabat por la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, regresado ya a Argel y donde fue recibido por el presidente del país. Con esta triangulación geográfica se cerraba la fase aguda de una crisis no resuelta en cuarenta y seis años, a pesar de lo dictado por Naciones Unidas. En la banda, el espíritu de la decisión de Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental mientras intentaba negociar acuerdos para instalar bases que al final debían sustituir a las que los Estados Unidos tiene en España. Con todo eso, sobre la mesa, Joe Biden aterriza en Europa, busca su complicidad para un frente democrático común contra Rusia y China, cuyos gobiernos partidarios de la economía de mercado suelen olvidarse de los derechos humanos. Biden tiene cita con Pedro Sánchez, que aprovechará la ocasión para trasladarle los flecos de una crisis, la marroquí, que demuestra cómo el aleteo de la mariposa en el Estrecho de Gibraltar acaba provocando otro temporal en el Atlántico.