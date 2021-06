Los asesinatos por violencia machista se han incrementado dramáticamente en los últimos dos meses, pero en las últimas horas se han producido dos hechos —el hallazgo del cuerpo de Olivia, una de las niñas desaparecidas en Tenerife, y también el caso conocido en Estepa (Sevilla)— que han sacudido a la sociedad española.

Desde 2013 (que es cuando se tipificó este tipo de violencia contra la mujer), además, 39 menores han sido asesinados por sus padres. En una entrevista concedida a Hora 14, Teresa Peramato, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, ha asegurado que "en la mayoría de esos 39 casos no había denuncias previas, por lo que la capacidad de la instituciones se ve muy limitada".

Según Peramato, "hay herramientas legislativas", pero el problema radica en que capacidad para valorar el riesgo y para eso "necesitamos profesionales expertos" que puedan escuchar a los niños. "Quizá no los tenemos en todos los juzgados y en todas las provincias", ha dicho.

"Hago un llamamiento al Ministerio de Justicia para que dote de las herramientas que necesitamos", ha añadido la fiscal. "Las mujeres que sufren violencia de género necesitan un apoyo y unos recursos para salir del ámbito de esa violencia".

"Estas noticias tan horribles nos tienen que quitar la venda de los ojos para que, cuando sepamos del caso de un familiar, una amiga o una vecina, estemos ojos avizor para ponernos de su lado y acompañarlas", ha añadido Peramato.

"Ahora mismo se acaba de aprobar una Ley de protección a la infancia y la adolescencia que prevé un cambió importante en la regulación del régimen de visitas, supeditándolo al interés general del menor, y la ley integral ya vigente dice que si el juez no suspende el régimen de visitas, debe explicitar qué medidas son necesarias para proteger a los niños y a sus madres".

La presunción de inocencia, según Peramato, es un principio básico de la Justicia, pero "una cosa no quita la otra" y si se detecta una situación de riesgo hay que actuar. "Si no protegemos a los hijos, no protegemos a las madres, y si no protegemos a las madres, no protegemos a los hijos. La presunción de inocencia no tienen nada que ver con la posibilidad de implementar medidas cautelares".